Avrupa Merkez Bankası (ECB) Para Dışı Politika Toplantısı ayda bir kez gerçekleştirilir. Toplantı sonrasında alınan kararlara ilişkin bir rapor yayınlanır.

Avrupa Merkez Bankası, euro bölgesindeki finansal ortamı düzenler. ECB, euro bölgesinin para politikasını yönetir ve ayrıca şunlardan da sorumludur:

Döviz işlemleri gerçekleştirmek

ECB'nin altın ve döviz rezervlerini yönetmek

Euro bölgesinin finansal piyasa altyapısını işletmek

Euro ihracına ilişkin düzenlemeleri gerçekleştirmek (euro bölgesi ülkeleri euro ihraç edebilir, ancak ihraç miktarını belirleme ve ihraca izin verme münhasır hakkı ECB'ye aittir)

Avrupa düzenleyicileri tarafından politikanın yerine getirilme durumuna ilişkin istatistikleri toplamak

Finansal sistemin istikrarını sağlamak ve bankacılık sektörü üzerinde denetimi gerçekleştirmek

Ekonomi ve finans ile ilgili bazı iç ve dış politika konuları

Para politikası tedbirleriyle ilgili olmayan yasal düzenlemeler ve euro bölgesinin finansal sistemine ilişkin diğer düzenlemeler

Bu konular Para Dışı Politika Toplantısında tartışılır. Toplantı, ECB'nin Denetim Kurulunun 6 üyesinden (Başkan dahil) ve euro bölgesindeki Merkez Bankalarının temsilcilerinden oluşan Yönetim Konseyi tarafından gerçekleştirilir.

Ekonomistler bu olayı genel mevcut siyasi ve ekonomik duruma bağlı olarak izlerler. Bu toplantının, Faiz Oranı Kararına veya Para Politikası Toplantısına kıyasla fiyatlar üzerinde daha düşük etkisi vardır. Ancak bazı durumlarda toplantı sırasında alınan kararlar dolaylı olarak euro fiyatlarını etkileyebilir.