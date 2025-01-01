La riunione sulla politica non monetaria della Banca centrale europea (BCE) si tiene una volta al mese. Una relazione basata sulle decisioni prese viene pubblicata dopo la riunione.

La Banca centrale europea regola l'ambiente finanziario nell’eurozona. La BCE amministra la politica monetaria dell’eurozona ed è responsabile di quanto segue:

Conduzione di transazioni valutarie

Gestione delle riserve auree e valutarie della BCE

Funzionamento dell'infrastruttura del mercato finanziario dell'eurozona

Emissione di sanzioni per le emissioni in euro (i paesi dell'eurozona possono emettere euro, ma il diritto esclusivo di determinare la quantità di emissioni e di rilasciare un'autorizzazione appartiene alla BCE)

Raccolta di statistiche sull'adempimento della politica da parte delle autorità di regolamentazione europee

Garantire la stabilità del sistema finanziario, il controllo sul settore bancario

Alcune questioni di politica interna ed estera relative all'economia e alla finanza

Regolamentazione legale e altri aspetti della regolamentazione del sistema finanziario dell'eurozona che non sono correlati alle misure sulla politica monetaria

Queste domande sono discusse durante la riunione sulla politica non monetaria. La riunione è tenuta dal Consiglio direttivo, che comprende 6 membri del Consiglio di vigilanza (tra cui il Presidente) e rappresentanti delle banche nazionali dell’eurozona.

Gli economisti monitorano questo evento nel contesto dell'attuale situazione politica ed economica generale. Questa riunione ha un impatto minore sulle quotazioni rispetto alla decisione sui tassi di interesse o alla riunione sulla politica monetaria. Tuttavia, in alcuni casi, le decisioni prese durante la riunione possono influenzare indirettamente le quotazioni in euro.