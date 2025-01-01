La réunion de politique non monétaire de la Banque Centrale Européenne (BCE) se tient une fois par mois. Un rapport fondé sur les décisions prises est publié après la réunion.

La Banque Centrale Européenne réglemente le climat financier dans la zone euro. La BCE gère la politique monétaire de la zone euro et est responsable de ce qui suit :

Effectuer des transactions en devises

Gestion des réserves d’or et de devises étrangères de la BCE

Fonctionnement de l’infrastructure des marchés financiers de la zone euro

L’émission de sanctions pour les émissions d’euros (les pays de la zone euro peuvent émettre des euros, mais le droit exclusif de déterminer la quantité d’émission et de délivrer une autorisation appartient à la BCE)

Collecte de statistiques sur l’accomplissement de la politique des régulateurs européens

Assurer la stabilité du système financier, le contrôle du secteur bancaire

Quelques questions de politique intérieure et étrangère liées à l’économie et à la finance

Réglementation juridique et autres volets de la réglementation du système financier de la zone euro, qui ne sont pas liés aux mesures de politique monétaire

Ces questions sont abordées lors de la réunion de politique non monétaire. La réunion est tenue par le Conseil des gouverneurs, qui comprend 6 membres du Conseil de surveillance (dont le Président) et des représentants des banques nationales de la zone euro.

Les économistes suivent cet événement dans le contexte de la condition politique et économique générale actuelle. Cette réunion a un impact moindre sur les cours que la décision sur les taux d’intérêt ou la réunion de politique monétaire. Toutefois, dans certains cas, les décisions prises au cours de la réunion peuvent indirectement affecter les cours de l’euro.