Kanada Merkez Bankası (BoC) Para Politikası Raporu, BoC Yönetim Konseyi tarafından hazırlanan üç aylık rapordur. Rapor, Bankanın Kanada ekonomisinin enflasyonu ve büyümesine ilişkin en olası senaryosunu ve ayrıca risklerin değerlendirmesini sunar.

Bu belge genellikle tek bir standarda göre düzenlenir. Önce Kanada'da enflasyonu yönetmenin genel stratejisi açıklanır.

Ardından, küresel ekonomik eğilimler üzerine olan bölüm gelir. ABD, diğer gelişmiş ekonomiler ve gelişmekte olan piyasalardaki ekonomik, enflasyonist ve parasal koşulların ayrı ayrı değerlendirmelerini sunar. Dünya emtia piyasalarındaki fiyatlar bu bölümde ayrıca ele alınır. Kanada önemli bir petrol ve mineral ihracatçısı olduğundan, para sistemi emtia piyasalarındaki gelişmelere büyük ölçüde bağımlıdır.

Raporun bir sonraki bölümü, Kanada ekonomisinin mevcut durumunun açıklamasıdır. Temel istatistiksel göstergeler, ihracat ve ithalat akışları, finansal koşullar ve enflasyon görünümü hakkında genel bir değerlendirme sunar. Ayrı bir alt bölüm, enflasyon görünümüne ilişkin risklerin incelemesini içerir.

Rapor, bilgilerin algılanmasını kolaylaştıran ve sunulan incelemeleri resimlendiren grafikler, diyagramlar, veri tabloları vb. içerir.

Rapor, içeriğine ve ne kadar iyimser olduğuna bağlı olarak, Kanada doları üzerinde kısa vadeli bir volatilite oluşturabilir.