Le Rapport sur la Politique Monétaire de la Banque du Canada (BdC) est un rapport trimestriel du Conseil des gouverneurs de la Banque du Canada. Le rapport présente les projections de base de la Banque pour l’inflation et la croissance de l’économie canadienne, ainsi que l’évaluation des risques.

Ce document est généralement établi selon une norme unique. La stratégie générale de gestion de l’inflation au Canada est décrite en premier.

Elle est suivie d’une section sur les tendances économiques mondiales. Il fournit des évaluations distinctes des conditions économiques, inflationnistes et monétaires aux États-Unis, ainsi que dans d’autres économies avancées et marchés émergents. Les prix sur les marchés mondiaux des produits de base sont examinés séparément dans cette section. Étant donné que le Canada est un important exportateur de pétrole et d’autres minéraux, son système monétaire dépend fortement de l’évolution des marchés des produits de base.

La section suivante du rapport présente une description de la situation actuelle de l’économie canadienne. Il donne un aperçu des principaux indicateurs statistiques, des flux d’exportation et d’importation, des conditions financières et des perspectives inflationnistes. Une section distincte comporte une revue du risque pour les perspectives d’inflation.

Le rapport comporte des graphiques, des diagrammes, des fiches techniques et d’autres outils qui simplifient la perception de l’information et illustrent les thèses présentées.

Selon le contenu du rapport et l’optimisme qu’il contient, sa publication peut avoir un impact à court terme sur le dollar canadien.