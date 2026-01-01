Отчет Банка Канады по денежно-кредитной политике (BoC Monetary Policy Report) — это ежеквартальный отчет Совета управляющих канадского регулятора. В нем представлена краткая характеристика сложившихся экономических условий, составлен прогноз базового сценария Банка Канады по инфляции и росту канадской экономики, а также дана оценка рисков.

Документ составляется примерно по единому плану. Сначала тезисно описывается генеральная стратегия контроля инфляции в Канаде.

Затем идет раздел, посвященный глобальным экономическим трендам. В нем отдельно дается оценка экономических, инфляционных и денежно-кредитных условий в США, в других сильных экономиках и на развивающихся рынках. Отдельно в этом разделе рассматриваются цены на мировых рынках биржевых товаров. Поскольку Канада — крупный экспортер нефти и других полезных ископаемых, и ее денежно-кредитная система сильно зависит от обстановки на товарных рынках.

Следующий раздел отчета – описание ситуации, сложившейся в канадской экономике. Здесь дается общий обзор основных статистических индикаторов, экспортно-импортных потоков, описаны финансовые условия и, конечно, дан прогноз инфляции. Обзор рисков для контроля инфляции вынесен в отдельный подраздел.

Отчет снабжен диаграммами, графиками, таблицами данных и другими средствами, упрощающими восприятие информации и иллюстрирующими представленные тезисы.

В зависимости от содержания отчета и того, насколько он оптимистичен, его публикация может оказать краткосрочное воздействие на канадский доллар.