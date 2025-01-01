MaxGrace（获得方法）

返回应用到最大轴值的“公差”。

double MaxGrace()

返回值

最大轴值的“公差”值。

注意

该值表示为坐标轴整体长度的一部分。例如，假设轴值处于4.0-16.0之间，那么其长度即是12.0。如果MaxGrace等于0.1，那么坐标轴长度的10%（或1.2）会添加到最大轴值。 因此，坐标轴涵盖4.0-17.2的区间。

MaxGrace（设置方法）

设置应用到最大轴值的“公差”。

void MaxGrace(

const double value

)

参数

值

[in] 应用到最大轴值的“公差”值。

注意

该值表示为坐标轴整体长度的一部分。例如，假设轴值处于4.0-16.0之间，那么其长度即是12.0。如果MinGrace等于0.1，那么会从最低轴值减去坐标轴长度的10%（或1.2）。 因此，坐标轴涵盖2.8 -16.0的区间。