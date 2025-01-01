- AutoScale
- Min
- Max
- Step
- Name
- Color
- ValuesSize
- ValuesWidth
- ValuesFormat
- ValuesDateTimeMode
- ValuesFunctionFormat
- ValuesFunctionFormatCBData
- NameSize
- ZeroLever
- DefaultStep
- MaxLabels
- MinGrace
- MaxGrace
- SelectAxisScale
MaxGrace (método Get)
Retorna o valor de "tolerância" aplicado ao máximo do eixo.
double MaxGrace()
Valor de retorno
Valor de "tolerância" para o máximo do eixo
Observação
Este valor é expresso como parte do comprimento axial total. Por exemplo, se os valores do eixo se encontrarem na faixa 4.0 - 16.0, seu comprimento será igual a 12.0. Se MaxGrace for igual a 0.1, 10% do comprimento do eixo (ou 1.2) será adicionado ao valor do máximo. Como resultado, o eixo cobrirá a faixa 4.0 - 17.2.
MaxGrace (método Set)
Define o valor de "tolerância" aplicado ao máximo do eixo.
void MaxGrace(
Parâmetros
value
[in] Valor de tolerância aplicado ao máximo do eixo.
Observação
Este valor é expresso como parte do comprimento axial total. Por exemplo, se os valores do eixo se encontrarem na faixa 4.0 - 16.0, seu comprimento será igual a 12.0. Se MaxGrace for igual a 0.1, 10% do comprimento do eixo (ou 1.2) será subtraído do valor do mínimo. Como resultado, o eixo cobrirá a faixa 2.8 - 16.0.