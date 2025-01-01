MaxGrace (método Get)

Retorna o valor de "tolerância" aplicado ao máximo do eixo.

double MaxGrace()

Valor de retorno

Valor de "tolerância" para o máximo do eixo

Observação

Este valor é expresso como parte do comprimento axial total. Por exemplo, se os valores do eixo se encontrarem na faixa 4.0 - 16.0, seu comprimento será igual a 12.0. Se MaxGrace for igual a 0.1, 10% do comprimento do eixo (ou 1.2) será adicionado ao valor do máximo. Como resultado, o eixo cobrirá a faixa 4.0 - 17.2.

MaxGrace (método Set)

Define o valor de "tolerância" aplicado ao máximo do eixo.

void MaxGrace(

const double value

)

Parâmetros

value

[in] Valor de tolerância aplicado ao máximo do eixo.

Observação

Este valor é expresso como parte do comprimento axial total. Por exemplo, se os valores do eixo se encontrarem na faixa 4.0 - 16.0, seu comprimento será igual a 12.0. Se MaxGrace for igual a 0.1, 10% do comprimento do eixo (ou 1.2) será subtraído do valor do mínimo. Como resultado, o eixo cobrirá a faixa 2.8 - 16.0.