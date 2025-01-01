- AutoScale
- Min
- Max
- Step
- Name
- Color
- ValuesSize
- ValuesWidth
- ValuesFormat
- ValuesDateTimeMode
- ValuesFunctionFormat
- ValuesFunctionFormatCBData
- NameSize
- ZeroLever
- DefaultStep
- MaxLabels
- MinGrace
- MaxGrace
- SelectAxisScale
MaxGrace (Metodo Get)
Restituisce la "tolleranza" applicata al massimo dell'asse
|
double MaxGrace()
Valore di ritorno
Valore della "tolleranza" per il massimo dell'asse
Nota
Questo valore è espresso come parte della lunghezza assiale complessiva. Ad esempio, supponiamo che i valori degli assi si trovano da 4.0 a 16,0, pertanto la sua lunghezza è di 12.0. Se MaxGrace è uguale a 0.1, allora il 10% della lunghezza dell'asse (o 1.2) viene aggiunta al valore massimo. Di conseguenza, l'asse copre l'intervallo da 4.0 a 17.2.
MaxGrace (Metodo Set)
Imposta la "tolleranza" applicata al massimo dell'asse
|
void MaxGrace(
Parametri
value
[in] Valore "tolleranza" applicato al massimo dell'asse.
Nota
Questo valore è espresso come parte della lunghezza assiale complessiva. Ad esempio, supponiamo che i valori degli assi si trovano da 4.0 a 16,0, pertanto la sua lunghezza è di 12.0. Se MinGrace è uguale a 0.1, allora il 10% della lunghezza dell'asse (o 1.2) viene sottratto dal valore minimo. Di conseguenza, l'asse copre l'intervallo da 2.8 a 16.0.