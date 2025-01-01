MaxGrace (Metodo Get)

Restituisce la "tolleranza" applicata al massimo dell'asse

double MaxGrace()

Valore di ritorno

Valore della "tolleranza" per il massimo dell'asse

Nota

Questo valore è espresso come parte della lunghezza assiale complessiva. Ad esempio, supponiamo che i valori degli assi si trovano da 4.0 a 16,0, pertanto la sua lunghezza è di 12.0. Se MaxGrace è uguale a 0.1, allora il 10% della lunghezza dell'asse (o 1.2) viene aggiunta al valore massimo. Di conseguenza, l'asse copre l'intervallo da 4.0 a 17.2.

MaxGrace (Metodo Set)

Imposta la "tolleranza" applicata al massimo dell'asse

void MaxGrace(

const double value

)

Parametri

value

[in] Valore "tolleranza" applicato al massimo dell'asse.

Nota

Questo valore è espresso come parte della lunghezza assiale complessiva. Ad esempio, supponiamo che i valori degli assi si trovano da 4.0 a 16,0, pertanto la sua lunghezza è di 12.0. Se MinGrace è uguale a 0.1, allora il 10% della lunghezza dell'asse (o 1.2) viene sottratto dal valore minimo. Di conseguenza, l'asse copre l'intervallo da 2.8 a 16.0.