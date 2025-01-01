MaxGrace （Getメソッド）

最大軸値の「許容値」を返します。

double MaxGrace()

戻り値

最大軸値の「許容値」。

注

この値は軸方向全長の一部として表されます。たとえば、軸の値が4.0〜16.0の範囲内にあり、長さが12.0であるとします。MaxGraceが0.1に等しい場合、軸長の10％（または1.2）が最大値に加算されます。その結果、軸は4.0から17.2までの区間をカバーします。

MaxGrace （Setメソッド）

最大軸値の「許容値」を設定します。

void MaxGrace(

const double value

)

パラメータ

value

[in] 最大軸値に適応される「許容」値。

注

この値は軸方向全長の一部として表されます。たとえば、軸の値が4.0〜16.0の範囲内にあり、長さが12.0であるとします。MinGraceが0.1に等しい場合、軸長の10％（または1.2）が最小値から減算されます。その結果、軸は2.8から16.0までの区間をカバーします。