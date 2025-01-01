MaxGrace (Get method)

축 최대값에 적용되는 "tolerance"를 반환.

double MaxGrace()

값 반환

최대 축에 대한 "Tolerance" 값.

참고

이 값은 전체 축 길이의 일부로 표시. 여를 들어 축 값이 4.0 ~ 16.0 사이에 있다고 가정하면 축의 길이는 12.0입니다. MaxGrace가 0.1이면 축 길이의 10%(또는 1.2)가 최대값에 추가됩니다. 결과적으로 축은 4.0 ~ 17.2의 간격을 포함합니다.

MaxGrace (Set method)

축 최대값에 적용되는 "tolerance"를 설정하기.

void MaxGrace(

const double value

\)

매개변수

값

[in] 축 최대값에 적용된 "Tolerance" 값.

참고

이 값은 전체 축 길이의 일부로 표시. 여를 들어 축 값이 4.0 ~ 16.0 사이에 있다고 가정하면 축의 길이는 12.0입니다. MinGrace가 0.1이면 최소 값에서 축 길이의 10%(또는 1.2)를 뺍니다. 결과적으로 축은 2.8 ~ 16.0의 간격을 포함합니다.