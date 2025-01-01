MaxGrace (méthode Get)

Récupère la valeur de "tolérance" appliqué à la valeur maximum de l'axe.

double MaxGrace()

Valeur de Retour

La valeur de "tolérance" pour le maximum de l'axe.

Note

Cette valeur est exprimée comme une partie de la longueur totale de l'axe. Par exemple, supposons que les valeurs de l'axe sont situées entre 4.0 et 16.0, sa longueur est donc 12.0. Si MaxGrace est égal à 0.1, alors 10% de la longueur de l'axe (ou 1.2) sont ajoutés à la valeur maximum. L'axe couvre donc en résultat l'intervalle de 4.0 à 17.2.

MaxGrace (méthode Set)

Définit la "tolérance" appliquée à la valveur maximum de l'axe.

void MaxGrace(

const double value

)

Paramètres

value

[in] Valeur de "tolérance" appliquée au maximum de l'axe.

Note

Cette valeur est exprimée comme une partie de la longueur totale de l'axe. Par exemple, supposons que les valeurs de l'axe sont situées entre 4.0 et 16.0, sa longueur est donc 12.0. Si MinGrace est égal à 0.1, alors 10% de la longueur de l'axe (ou 1.2) seront déduits de la valeur minimum. L'axe couvre donc en résultat l'intervalle de 2.8 à 16.0.