MaxGrace (метод Get)

Возвращает значение "допуска", применяемое к максимуму оси.

double MaxGrace()

Возвращаемое значение

Значение "допуска" для максимума оси.

Примечание

Это значение выражается в виде части общей длины оси. Например, пусть значения оси находятся в пределах от 4.0 до 16.0, тогда ее длина будет равна 12.0. Если MaxGrace равен 0.1, то 10% от длины оси (или 1.2) будет добавлено к значению максимума. В результате ось будет покрывать интервал от 4.0 до 17.2.

MaxGrace (метод Set)

Устанавливает значение "допуска", применяемое к максимуму оси.

void MaxGrace(

const double value

)

Параметры

value

[in] Значение допуска, применямое к максимуму оси.

Примечание

Это значение выражается в виде части общей длины оси. Например, пусть значения оси находятся в пределах от 4.0 до 16.0, тогда ее длина будет равна 12.0. Если MinGrace равен 0.1, то 10% от длины оси (или 1.2) будет вычтено из значения минимума. В результате, ось будет покрывать интервал от 2.8 до 16.0.