- AutoScale
- Min
- Max
- Step
- Name
- Color
- ValuesSize
- ValuesWidth
- ValuesFormat
- ValuesDateTimeMode
- ValuesFunctionFormat
- ValuesFunctionFormatCBData
- NameSize
- ZeroLever
- DefaultStep
- MaxLabels
- MinGrace
- MaxGrace
- SelectAxisScale
MaxGrace (метод Get)
Возвращает значение "допуска", применяемое к максимуму оси.
double MaxGrace()
Возвращаемое значение
Значение "допуска" для максимума оси.
Примечание
Это значение выражается в виде части общей длины оси. Например, пусть значения оси находятся в пределах от 4.0 до 16.0, тогда ее длина будет равна 12.0. Если MaxGrace равен 0.1, то 10% от длины оси (или 1.2) будет добавлено к значению максимума. В результате ось будет покрывать интервал от 4.0 до 17.2.
MaxGrace (метод Set)
Устанавливает значение "допуска", применяемое к максимуму оси.
void MaxGrace(
Параметры
value
[in] Значение допуска, применямое к максимуму оси.
Примечание
Это значение выражается в виде части общей длины оси. Например, пусть значения оси находятся в пределах от 4.0 до 16.0, тогда ее длина будет равна 12.0. Если MinGrace равен 0.1, то 10% от длины оси (или 1.2) будет вычтено из значения минимума. В результате, ось будет покрывать интервал от 2.8 до 16.0.