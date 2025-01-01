Reserve Dizi boyutunun artırılması için bellek tahsis eder

Resize Dizi için daha küçük bir boyut ayarlar

Shutdown Dizi için daha küçük bir boyut ayarlar

Ekleme yöntemleri

Add Dizinin sonuna bir eleman ekler

AddArray Başka bir diziden alınan elemanları dizinin sonuna ekler

Insert Dizinin belirtilen konumuna eleman ekler

InsertArray Başka bir diziden alınan elemanları dizinin belirtilen konumuna ekler

AssignArray Dizinin elemanlarını başka bir diziden kopyalar

Güncelleme yöntemleri

Update Dizinin belirtilen konumundaki elemanı değiştirir

Shift Dizi içindeki bir elemanı belirtilen konuma kaydırır

Silme yöntemleri

Delete Dizinin belirtilen konumundaki elemanı siler

DeleteRange Dizinin belirtilen konumundaki elemanlar grubunu siler

Erişim yöntemleri

At Dizinin belirtilen konumundaki elemanı alır

Karşılaştırma yöntemleri

CompareArray Diziyi başka bir diziyle karşılaştırır

Sıralı dizi işlemleri

InsertSort Sıralı diziye eleman ekler

Search Sıralı dizi içinde, belirtilen kriteri sağlayan bir eleman arar

SearchGreat Sıralı dizi içinde, belirtilen örnekten daha büyük olan bir eleman arar

SearchLess Sıralı dizi içinde, belirtilen örnekten daha küçük olan bir eleman arar

SearchGreatOrEqual Sıralı dizi içinde, belirtilen örnekten daha büyük veya eşit olan bir eleman arar

SearchLessOrEqual Sıralı dizi içinde, belirtilen örnekten daha küçük veya eşit olan bir eleman arar

SearchFirst Sıralı dizi içinde, belirtilen kriteri sağlayan ilk elemanı arar

SearchLast Sıralı dizi içinde, belirtilen kriteri sağlayan ilk elemanı arar

SearchLinear Belirtilen örneğin dizi içindeki eşitini arar

Girdi/çıktı

virtual Save Veri dizisini dosyaya kaydeder

virtual Load Veri dizisini dosyadan alır