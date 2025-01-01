- Reserve
- Resize
- Shutdown
- Add
- AddArray
- AddArray
- Insert
- InsertArray
- InsertArray
- AssignArray
- AssignArray
- Update
- Shift
- Delete
- DeleteRange
- At
- CompareArray
- CompareArray
- InsertSort
- Search
- SearchGreat
- SearchLess
- SearchGreatOrEqual
- SearchLessOrEqual
- SearchFirst
- SearchLast
- SearchLinear
- Save
- Load
- Type
CArrayShort
CArrayShort sınıfı, short veya ushort tipli değişkenler için bir dinamik dizi sınıfıdır.
Açıklama
CArrayShort sınıfı, short ve ushort tipli değişkenlerden oluşan dinamik dizilerle çalışma olanağı sağlar. Sınıf içerisinde; sıralama, sıralanmış dizide arama, eleman silme/ekleme gibi uygulamalara yer verilmiştir. Ayrıca dosya işlemleri için gereken yöntemler de sınıf içerisinde yer almaktadır.
Bildirim
|
class CArrayShort : public CArray
Başlık
|
#include <Arrays\ArrayShort.mqh>
Sınıf Yöntemleri
|
Bellek denetimi
|
|
Dizi boyutunun artırılması için bellek tahsis eder
|
Dizi için daha küçük bir boyut ayarlar
|
Belleği boşaltarak diziyi siler
|
Ekleme yöntemleri
|
|
Dizinin sonuna bir eleman ekler
|
Başka bir diziden alınan elemanları dizinin sonuna ekler
|
Başka bir diziden alınan elemanları dizinin sonuna ekler
|
Dizinin belirtilen konumuna eleman ekler
|
Başka bir diziden alınan elemanları dizinin belirtilen konumuna ekler
|
Başka bir diziden alınan elemanları dizinin belirtilen konumuna ekler
|
Dizinin elemanlarını başka bir diziden kopyalar
|
Dizinin elemanlarını başka bir diziden kopyalar
|
Güncelleme yöntemleri
|
|
Dizinin belirtilen konumundaki elemanı değiştirir
|
Dizi içindeki bir elemanı belirtilen konuma kaydırır
|
Silme yöntemleri
|
|
Dizinin belirtilen konumundaki elemanı siler
|
Dizinin belirtilen konumundaki elemanlar grubunu siler
|
Erişim yöntemleri
|
|
Dizinin belirtilen konumundaki elemanı alır
|
Karşılaştırma yöntemleri
|
|
Diziyi başka bir diziyle karşılaştırır
|
Diziyi başka bir diziyle karşılaştırır
|
Sıralı dizi işlemleri
|
|
Sıralı diziye eleman ekler
|
Sıralı dizi içinde, belirtilen örneğe eşit olan bir eleman arar
|
Sıralı dizi içinde, belirtilen örnekten daha büyük olan bir eleman arar
|
Sıralı dizi içinde, belirtilen örnekten daha küçük olan bir eleman arar
|
Sıralı dizi içinde, belirtilen örnekten daha büyük veya eşit olan bir eleman arar
|
Sıralı dizi içinde, belirtilen örnekten daha küçük veya eşit olan bir eleman arar
|
Sıralı dizi içinde, belirtilen kriteri sağlayan ilk elemanı arar
|
Sıralı dizi içinde, belirtilen kriteri sağlayan son elemanı arar
|
Belirtilen örneğin dizi içindeki eşitini arar
|
Girdi/çıktı
|
|
virtual Save
|
Veri dizisini dosyaya kaydeder
|
virtual Load
|
Veri dizisini dosyadan alır
|
virtual Type
|
Dizinin tip tanımlayıcısını alır