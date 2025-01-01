DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekOpenCLSetKernelsCount 

SetKernelsCount

Setzt die Anzahl von Kernel-Objekten.

bool  SetKernelsCount(
   const int  total_kernels      // Anzahl von Kernel
   );

Parameter

total_kernels

[in]  Gesamtzahl von Kernel.

Rückgabewert

Wenn erfolgreich, gibt true zurück, andernfalls false.