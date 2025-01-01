DocumentazioneSezioni
Imposta il numero di oggetti kernel.

bool  SetKernelsCount(
   const int  total_kernels      // number di kernels
   );

Parametri

total_kernels

[in] Il numero totale di kernels.

Valore di ritorno

In caso di esecuzione di successo, restituisce true, altrimenti - false.