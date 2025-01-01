MQL5 RiferimentoLibreria StandardOpenCLSetKernelsCount
- BufferCreate
- BufferFree
- BufferFromArray
- BufferRead
- BufferWrite
- Execute
- GetContext
- GetKernel
- GetKernelName
- GetProgram
- Initialize
- KernelCreate
- KernelFree
- SetArgument
- SetArgumentBuffer
- SetArgumentLocalMemory
- SetBuffersCount
- SetKernelsCount
- Shutdown
- SupportDouble
SetKernelsCount
Imposta il numero di oggetti kernel.
bool SetKernelsCount(
Parametri
total_kernels
[in] Il numero totale di kernels.
Valore di ritorno
In caso di esecuzione di successo, restituisce true, altrimenti - false.