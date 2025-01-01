DocumentationSections
Sets the number of kernel objects.

bool  SetKernelsCount(
   const int  total_kernels      // number of kernels
   );

Parameters

total_kernels

[in]  The total number of kernels.

Return Value

In case of successful execution, returns true, otherwise - false.