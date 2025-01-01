DocumentationSections
SetKernelsCount

Définit le nombre d'objets noyaux

bool  SetKernelsCount(
   const int  total_kernels      // nombre de noyaux
   );

Paramètres

total_kernels

[in]  Le nombre total de noyaux.

Valeur de Retour

Retourne true en cas d'exécution réussie, sinon - false.