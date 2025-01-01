Référence MQL5Bibliothèque StandardOpenCLSetKernelsCount
- BufferCreate
- BufferFree
- BufferFromArray
- BufferRead
- BufferWrite
- Execute
- GetContext
- GetKernel
- GetKernelName
- GetProgram
- Initialize
- KernelCreate
- KernelFree
- SetArgument
- SetArgumentBuffer
- SetArgumentLocalMemory
- SetBuffersCount
- SetKernelsCount
- Shutdown
- SupportDouble
SetKernelsCount
Définit le nombre d'objets noyaux
|
bool SetKernelsCount(
Paramètres
total_kernels
[in] Le nombre total de noyaux.
Valeur de Retour
Retourne true en cas d'exécution réussie, sinon - false.