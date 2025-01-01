DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekOpenCLSetBuffersCount 

SetBuffersCount

Setzt die Anzahl von Puffern.

bool  SetBuffersCount(
   const int  total_buffers      // Anzahl von Puffern
   );

Parameter

total_buffers

[in]  Gesamtzahl von Puffern.

Rückgabewert

Wenn erfolgreich, gibt true zurück, andernfalls false.