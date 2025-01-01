DocumentazioneSezioni
SetBuffersCount

Imposta il numero di buffer.

bool  SetBuffersCount(
   const int  total_buffers      // numero di buffers
   );

Parametri

total_buffers

[in]  Il numero totale di buffers.

Valore di ritorno

In caso di esecuzione di successo, restituisce true, altrimenti - false.