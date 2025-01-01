DocumentationSections
SetBuffersCount

Définit le nombre de buffers.

bool  SetBuffersCount(
   const int  total_buffers      // nombre de buffers
   );

Paramètres

total_buffers

[in]  Le nombre total de buffers.

Valeur de Retour

Retourne true en cas d'exécution réussie, sinon - false.