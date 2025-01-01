DocumentationSections
MQL5 ReferenceStandard LibraryOpenCLSetBuffersCount 

SetBuffersCount

Sets the number of buffers.

bool  SetBuffersCount(
   const int  total_buffers      // number of buffers
   );

Parameters

total_buffers

[in]  The total number of buffers.

Return Value

In case of successful execution, returns true, otherwise - false.