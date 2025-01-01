DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardOpenCLKernelFree 

KernelFree

Supprime une fonction de démarrage OpenCL à l'indice spécifié.

bool  KernelFree(
   const int  kernel_index      // indice du noyau
   );

Paramètres

kernel_index

[in]  Indice de l'objet noyau.

Valeur de Retour

Retourne true en cas d'exécution réussie, sinon - false.