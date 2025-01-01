DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardOpenCLKernelFree 

KernelFree

Rimuove una funzione di avvio OpenCL in corrispondenza dell'indice specificato.

bool  KernelFree(
   const int  kernel_index      // indice del kernel
   );

Parametri

kernel_index

[in] Indice dell'oggetto kernel.

Valore di ritorno

In caso di esecuzione di successo, restituisce true, altrimenti - false.