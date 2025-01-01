DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5 Standardbibliothek OpenCL KernelFree 

KernelFree

Löscht die OpenCL Startfunktion nach dem angegebenen Index.

bool  KernelFree(
   const int  kernel_index      // Index des Kernels
   );

Parameter

kernel_index

[in]  Index des Kernel-Objekts.

Rückgabewert

Wenn erfolgreich, gibt true zurück, andernfalls false.