Text (Get method)

차트 객체의 OBJPROP_TEXT(텍스트) 속성을 가져옵니다.

string  Text()

Return Value

OBJPROP_TEXT 속성의 값.

Text (Set method)

차트 객체의 OBJPROP_TEXT(텍스트) 속성을 설정합니다.

bool  Text(
   const string  value      // 값
   )

Parameters

value

[in] OBJPROP_TEXT 속성의 새 값.

Return Value

성공시 true, 아니면 false.