DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıSabitler, Sayımlar ve YapılarAlım-Satım SabitleriTarihsel Veritabanı Özellikleri 

Tarihsel Veritabanı Özellikleri

Zaman serilerine erişim gerçekleştirilirken SeriesInfoInteger() fonksiyonu, ek sembol bilgisi alabilmek amacıyla kullanılır. İstenen bir özelliğin tanımlayıcısı, fonksiyona parametre olarak geçirilir. Tanımlayıcı, ENUM_SERIES_INFO_INTEGER sayımının değerlerinden biri olabilir.

ENUM_SERIES_INFO_INTEGER

Tanımlayıcı

Açıklama

Tip

SERIES_BARS_COUNT

Mevcut anda, belirli bir sembol-periyot için çubuk sayısı

long

SERIES_FIRSTDATE

Mevcut anda, belirli bir semboldeki-periyottaki ilk tarih

datetime

SERIES_LASTBAR_DATE

Semboldeki-periyottaki son çubuğun açılış zamanı

datetime

SERIES_SERVER_FIRSTDATE

Zaman aralığından bağımsız olarak, sembolün sunucuda bulunan geçmişindeki ilk tarih

datetime

SERIES_TERMINAL_FIRSTDATE

Zaman aralığından bağımsız olarak, sembolün terminalde bulunan geçmişindeki ilk tarih

datetime

SERIES_SYNCHRONIZED

Mevcut an için belirli bir semboldeki/periyottaki veri için senkronizasyon bayrağı

bool