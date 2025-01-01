- Tarihsel Veritabanı Özellikleri
- Emir Özellikleri
- Pozisyon Özellikleri
- Sözleşme Özellikleri
- Alım-Satım İşlem Tipleri
- Alım-Satım Faaliyet Tipleri
- Piyasa Derinliğinde Alım-Satım Emirleri
- Sinyal Özellikleri
Tarihsel Veritabanı Özellikleri
Zaman serilerine erişim gerçekleştirilirken SeriesInfoInteger() fonksiyonu, ek sembol bilgisi alabilmek amacıyla kullanılır. İstenen bir özelliğin tanımlayıcısı, fonksiyona parametre olarak geçirilir. Tanımlayıcı, ENUM_SERIES_INFO_INTEGER sayımının değerlerinden biri olabilir.
ENUM_SERIES_INFO_INTEGER
|
Tanımlayıcı
|
Açıklama
|
Tip
|
SERIES_BARS_COUNT
|
Mevcut anda, belirli bir sembol-periyot için çubuk sayısı
|
long
|
SERIES_FIRSTDATE
|
Mevcut anda, belirli bir semboldeki-periyottaki ilk tarih
|
datetime
|
SERIES_LASTBAR_DATE
|
Semboldeki-periyottaki son çubuğun açılış zamanı
|
datetime
|
SERIES_SERVER_FIRSTDATE
|
Zaman aralığından bağımsız olarak, sembolün sunucuda bulunan geçmişindeki ilk tarih
|
datetime
|
SERIES_TERMINAL_FIRSTDATE
|
Zaman aralığından bağımsız olarak, sembolün terminalde bulunan geçmişindeki ilk tarih
|
datetime
|
SERIES_SYNCHRONIZED
|
Mevcut an için belirli bir semboldeki/periyottaki veri için senkronizasyon bayrağı
|
bool