Mevcut anda, belirli bir sembol-periyot için çubuk sayısı

Mevcut anda, belirli bir semboldeki-periyottaki ilk tarih

Zaman aralığından bağımsız olarak, sembolün sunucuda bulunan geçmişindeki ilk tarih

Zaman aralığından bağımsız olarak, sembolün terminalde bulunan geçmişindeki ilk tarih

SERIES_SYNCHRONIZED

Mevcut an için belirli bir semboldeki/periyottaki veri için senkronizasyon bayrağı