//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- string to convert

string str = "12345.54321";

//--- convert the input string as a real number into a double type variable

double converted=StringToDouble(str);

//--- display the resulting number accurate to 8 decimal places in the journal

PrintFormat("The string '%s' is converted to the real number %.8f", str, converted);

/*

result:

The string '12345.54321' is converted to the real number 12345.54321000

*/

}