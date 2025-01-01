- CharToString
- CharArrayToString
- CharArrayToStruct
- StructToCharArray
- ColorToARGB
- ColorToString
- DoubleToString
- EnumToString
- IntegerToString
- ShortToString
- ShortArrayToString
- TimeToString
- NormalizeDouble
- StringToCharArray
- StringToColor
- StringToDouble
- StringToInteger
- StringToShortArray
- StringToTime
- StringFormat
StringToDouble
The function converts string containing a symbol representation of number into number of double type.
|
double StringToDouble(
Parameters
value
[in] String containing a symbol representation of a number.
Return Value
Value of double type.
Example:
|
//+------------------------------------------------------------------+
See also