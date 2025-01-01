MQL5 ReferansıSabitler, Sayımlar ve YapılarVeri Yapıları
- Tarih Tipinin Yapısı
- Giriş Parametrelerinin Yapısı
- Tarihsel Veri Yapısı
- Piyasa Derinliği Yapısı
- Alım-Satım İsteği Yapısı
- Sonuç Kontrolü İsteğinin Yapısı
- Bir Alım-Satım İsteği Sonucunun Yapısı
- Alım-Satım Faaliyeti Yapısı
- Cari fiyatların Yapısı
- Veri Yapıları
Veri Yapıları
MQL5 Dili 12 ön tanımlı yapı sunmaktadır:
- MqlDateTime, tarih ve zaman ile çalışmak için düşünülmüştür;
- MqlParam, bir göstergenin tanıtıcı değeri oluşturulurken, IndicatorCreate() fonksiyonunu kullanarak giriş parametrelerini yollayabilir;
- MqlRates yapısı, tarihsel veriyi manüple etmek içi düşünülmüştür, fiyat, hacim ve makas ile ilgili bilgi içerir;
- MqlBookInfo, Piyasa Derinliği hakkında bilgi elde etmek için düşünülmüştür;
- MqlTradeRequest, alım-satım işlemleri için alım-satım isteği oluşturmak amacıyla kullanılır;
- MqlTradeCheckResultfonksiyonu, hazırlanan alım-satım isteğini gönderilmeden önce kontrol etmek için düşünülmüştür;
- MqlTradeResult, OrderSend() fonksiyonu ile gönderilen bir alım-satım isteğini içerir;
- MqlTradeTransaction, bir alım-satım faaliyetinin tarifini içerir;
- MqlTick, mevcut fiyatlar hakkındaki en çok istenen bilgilerin hızlı şekilde elde edilmesi için tasarlanmıştır.
- Ekonomik takvim yapıları, gerçek zamanlı olarak MetaTrader 5 platformuna gönderilen ekonomik takvim olayları hakkında veri elde etmek için kullanılır. Ekonomik takvim fonksiyonları, yeni olay raporları açıklandıktan hemen sonra makroekonomik parametrelerin analiz edilmesini sağlar, çünkü ilgili değerler gecikmeden doğrudan kaynaktan yayımlanır.