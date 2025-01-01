DokümantasyonBölümler
Veri Yapıları

MQL5 Dili 12 ön tanımlı yapı sunmaktadır:

  • MqlParam, bir göstergenin tanıtıcı değeri oluşturulurken, IndicatorCreate() fonksiyonunu kullanarak giriş parametrelerini yollayabilir;
  • MqlTick, mevcut fiyatlar hakkındaki en çok istenen bilgilerin hızlı şekilde elde edilmesi için tasarlanmıştır.
  • Ekonomik takvim yapıları, gerçek zamanlı olarak MetaTrader 5 platformuna gönderilen ekonomik takvim olayları hakkında veri elde etmek için kullanılır. Ekonomik takvim fonksiyonları, yeni olay raporları açıklandıktan hemen sonra makroekonomik parametrelerin analiz edilmesini sağlar, çünkü ilgili değerler gecikmeden doğrudan kaynaktan yayımlanır.