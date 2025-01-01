データ構造体
MQL5 言語は、12 つの構造体を事前定義します。
- MqlDateTime は日付と時刻を操作します。
- MqlParamは IndicatorCreate() 関数を使用して指標ハンドルを作成する際に入力パラメータを送信します。
- MqlRates は価格、ボリュームとスプレッドに関する情報を含み、履歴データの操作に使用されます。
- MqlBookInfo は板情報の取得に使用されます。
- MqlTradeRequest は取引操作のリクエスト作成に使用されます。
- MqlTradeCheckResult は用意された 取引リクエストを送信する前にチェックするのに使用されます。
- MqlTradeResult はOrderSend() 関数で送られた取引リクエストへのサーバの応答を含みます。
- MqlTradeTransaction は取引トランザクションの記述を含みます。
- MqlTick は現在価格についての最も要求される情報を高速で取得するために設計されています。
- Economic calendar structures are used to obtain data on the economic calendar events sent to the MetaTrader 5 platform in real time. Economic calendar functions allow analyzing macroeconomic parameters immediately after new reports are released, since relevant values are broadcast directly from the source with no delay.