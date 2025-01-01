Les structures du calendrier économique sont utilisées pour obtenir les données des évènements du calendrier économique envoyés à la plateforme MetaTrader 5 en temps réel. Les fonctions du calendrier économique permettent d'

analyser les paramètres macro-économiques immédiatement après la publication de nouveaux rapports, puisque les valeurs pertinentes sont diffusées directement à partir de la source, sans délai.