Structures de Données
Le Langage MQL5 offre 12 structures prédéfinies :
- MqlDateTime est conçue pour travailler avec les dates et heures ;
- MqlParam permet d'envoyer des paramètres d'entrée lors de la création d'un gestionnaire de l'indicateur utilisant la fonction IndicatorCreate() ;
- MqlRates est conçue pour manipuler les données historiques, elle contient les informations sur le prix, le volume et le spread ;
- MqlBookInfo est conçue pour obtenir les informations sur le Depth of Market ;
- MqlTradeRequest est utilisée pour créer une demande de trade pour des opérations de trading ;
- MqlTradeCheckResult est conçue pour vérifier la demande de trade préparée avant de l'envoyer ;
- MqlTradeResult contient la réponse du serveur de trades à une demande de trade, envoyée par la fonction OrderSend() ;
- MqlTradeTransaction contient la description d'une transaction de trading ;
- MqlTick est conçue pour récupérer rapidement les informations les plus demandées sur les prix actuels.
- Les structures du calendrier économique sont utilisées pour obtenir les données des évènements du calendrier économique envoyés à la plateforme MetaTrader 5 en temps réel. Les fonctions du calendrier économique permettent d'analyser les paramètres macro-économiques immédiatement après la publication de nouveaux rapports, puisque les valeurs pertinentes sont diffusées directement à partir de la source, sans délai.