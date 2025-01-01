DocumentationSections
Référence MQL5Constantes, Enumérations et StructuresStructures de Données 

Structures de Données

Le Langage MQL5 offre 12 structures prédéfinies :

  • MqlParam permet d'envoyer des paramètres d'entrée lors de la création d'un gestionnaire de l'indicateur utilisant la fonction IndicatorCreate() ;
  • MqlTick est conçue pour récupérer rapidement les informations les plus demandées sur les prix actuels.
  • Les structures du calendrier économique sont utilisées pour obtenir les données des évènements du calendrier économique envoyés à la plateforme MetaTrader 5 en temps réel. Les fonctions du calendrier économique permettent d'analyser les paramètres macro-économiques immédiatement après la publication de nouveaux rapports, puisque les valeurs pertinentes sont diffusées directement à partir de la source, sans délai.