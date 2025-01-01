데이터 구조
MQL5 언어는 12개의 사전 정의된 구조를 제공합니다:
- MqlDateTime은 날짜 및 시간으로 작업하기 위한 것입니다;
- MqlParam이 IndicatorCreate() 함수를 사용하여 지표의 핸들을 만들 때 매개변수를 전송할 수 있습니다;
- MqlRates는 과거 데이터를 조작하기 위한 것이며 가격, 볼륨 및 스프레드에 대한 정보를 포함합니다;
- MqlBookInfo는 Depth of Market에 대한 정보를 얻기 위한 것입니다;
- MqlTradeRequest는 거래 작업에 대한 거래 요청을 생성하는 데 사용됩니다;
- MqlTradeCheckResult는 확인을 준비된 거래 요청을 전송하기 전에 하기 위한 것입니다;
- MqlTradeResult에 거래 요청에 대한 OrderSend() 함수로 보낸 거래 서버 응답이 포함되어 있습니다;
- MqlTradeTransaction에 거래에 대한 설명이 포함되어 있습니다;
- MqlTick은 현재 가격에 대해 가장 많이 요청된 정보를 신속하게 검색할 수 있도록 설계되었습니다.
- 이코노믹 캘린더 구조는 MetaTrader 5 플랫폼으로 전송된 이코노믹 캘린더 이벤트에 대한 데이터를 실시간으로 얻는 데 사용됩니다. 이코노믹 캘린더 기능은 새로운 보고서가 발표된 직후 거시 경제적 매개변수를 분석할 수 있는데, 이는 관련 값이 소스로부터 지체없이 직접 브로드캐스트 되기 때문입니다.