이코노믹 캘린더 구조 는 MetaTrader 5 플랫폼으로 전송된 이코노믹 캘린더 이벤트에 대한 데이터를 실시간으로 얻는 데 사용됩니다. 이코노믹 캘린더 기능 은 새로운 보고서가 발표된 직후 거시 경제적 매개변수를 분석할 수 있는데

, 이는 관련 값이 소스로부터 지체없이 직접 브로드캐스트 되기 때문입니다.