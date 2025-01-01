문서화섹션
MQL5 リファレンス標準的な定数、 列挙と構造体データ構造体 

데이터 구조

MQL5 언어는 12개의 사전 정의된 구조를 제공합니다:

  • MqlParamIndicatorCreate() 함수를 사용하여 지표의 핸들을 만들 때 매개변수를 전송할 수 있습니다;
  • MqlTick은 현재 가격에 대해 가장 많이 요청된 정보를 신속하게 검색할 수 있도록 설계되었습니다.
  • 이코노믹 캘린더 구조는 MetaTrader 5 플랫폼으로 전송된 이코노믹 캘린더 이벤트에 대한 데이터를 실시간으로 얻는 데 사용됩니다. 이코노믹 캘린더 기능은 새로운 보고서가 발표된 직후 거시 경제적 매개변수를 분석할 수 있는데, 이는 관련 값이 소스로부터 지체없이 직접 브로드캐스트 되기 때문입니다.