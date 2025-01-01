MQL5 RiferimentoCostanti, Enumerazioni e StruttureStrutture Dati
- Struttura del Tipo Data
- Struttura dei parametri di Input
- Struttura Dati dello Storico
- Struttura del Depth of Market
- Struttura Richiesta di Trade
- Struttura di Risultati di Richiesta Controllo
- Struttura di un Risultato di Richiesta di Trade
- Struttura di una Transazione di Trade
- Struttura per i Prezzi Correnti
- Economic Сalendar structures
Strutture Dati
Il linguaggio MQL5 offre 12 strutture predefinite:
- MqlDateTime è designata per lavorare con data ed ora;
- MqlParam può inviare parametri di input quando si crea un handle dell'indicatore utilizzando la funzione IndicatorCreate();
- MqlRates è designata per manipolare i dati storici, essa contiene informazioni riguardanti il prezzo, il volume e lo spread;
- MqlBookInfo è designata per ottenere informazioni sul Depth of Market;
- MqlTradeRequest viene utilizzata per la creazione di una richiesta di trade per le operazioni di trade;
- MqlTradeCheckResult viene usata per controllare la preparazione della richiesta di trade prima dell'invio di questa;
- MqlTradeResult contiene una risposta del trade server ad una richiesta di trade, inviata dalla funzione OrderSend();
- MqlTradeTransaction contiene la descrizione della transazione di trade;
- MqlTick è designata per il recupero rapido delle informazioni più richieste sui prezzi attuali.
- Le strutture del Calendario Economico sono utilizzate per ottenere dati sugli eventi del calendario economico inviati alla piattaforma MetaTrader 5 in tempo reale. Le funzioni del calendario economico permettono di analizzare i parametri macroeconomici immediatamente dopo il rilascio di nuovi report, poiché i valori rilevanti vengono trasmessi direttamente dalla sorgente senza alcun ritardo.