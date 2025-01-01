DocumentazioneSezioni
Strutture Dati

Il linguaggio MQL5 offre 12 strutture predefinite:

  • MqlParam può inviare parametri di input quando si crea un handle dell'indicatore utilizzando la funzione IndicatorCreate();
  • MqlTick è designata per il recupero rapido delle informazioni più richieste sui prezzi attuali.
  • Le strutture del Calendario Economico sono utilizzate per ottenere dati sugli eventi del calendario economico inviati alla piattaforma MetaTrader 5 in tempo reale. Le funzioni del calendario economico permettono di analizzare i parametri macroeconomici immediatamente dopo il rilascio di nuovi report, poiché i valori rilevanti vengono trasmessi direttamente dalla sorgente senza alcun ritardo.