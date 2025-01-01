DocumentaçãoSeções
A linguagem MQL5 oferece 12 estruturas predefinidas:

  • MqlTick é projetado para recuperar rapidamente a maioria das informações requeridas sobre os preços atuais.
  • Estruturas do Calendário Econômico são destinadas para obter informações sobre os eventos do Calendário econômico que entram na plataforma MetaTrader 5 em tempo real. Funções do Calendário econômico permitem analisar indicadores macroeconômicos imediatamente após a publicação de novos relatórios, uma vez que os valores reais são transmitidos diretamente da fonte sem atraso.