- Estrutura do Tipo Data
- Estrutura de Parâmetros de Entrada
- Estrutura de Dados Históricos
- Estrutura DOM
- Estrutura de Solicitação de Negociação (Trade)
- Estrutura de Resultados de Verificação de Solicitação
- Estrutura de Resultado de Solicitação de uma Negociação (Trade)
- Estrutura de uma Transação de Negociação
- Estrutura para Preços Correntes
- Estruturas do calendário econômico
Estruturas de Dados
A linguagem MQL5 oferece 12 estruturas predefinidas:
- MqlDateTime é destinado para trabalhar com data e hora;
- MqlParam pode enviar parâmetros de entrada quando criar um indicador usando a função IndicatorCreate();
- MqlRates é destinado para manipular dados históricos, ela contém informações sobre o preço, o volume e o spread;
- MqlBookInfo é destinado para obter informações sobre a O livro de ofertas;
- MqlTradeRequest é usado para criar uma solicitação para operações de negociação;
- MqlTradeCheckResult permite verificar se a solicitação de negociação está prestes antes de ser enviada;
- MqlTradeResult contém a resposta do servidor de negociação a uma solicitação de negociação, enviada via função OrderSend();
- MqlTradeTransaction contém a descrição de uma operação de negociação;
- MqlTick é projetado para recuperar rapidamente a maioria das informações requeridas sobre os preços atuais.
- Estruturas do Calendário Econômico são destinadas para obter informações sobre os eventos do Calendário econômico que entram na plataforma MetaTrader 5 em tempo real. Funções do Calendário econômico permitem analisar indicadores macroeconômicos imediatamente após a publicação de novos relatórios, uma vez que os valores reais são transmitidos diretamente da fonte sem atraso.