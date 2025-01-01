DokumentationKategorien
In MQL5 gibt es 12 vordefinierte Strukturen, die für Speicherung und Übertragung der Sonderinformation bestimmt sind:

  • MqlTick  wird verwendet, um schnell die wichtigsten Informationen über die laufenden Preise zu bekommen.
  • Die Strukturen des Wirtschaftskalenders werden verwendet, um Daten über die an die MetaTrader 5-Plattform gesendeten Ereignisse des Wirtschaftskalenders in Echtzeit zu erhalten. Die Funktion des Wirtschaftskalenderskönnen die makroökonomischer Parameter unmittelbar nach der Veröffentlichung neuer Berichte analysieren, da relevante Werte ohne Verzögerung direkt von der Quelle übertragen werden.