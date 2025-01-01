Nachschlagewerk MQL5Konstanten, Enumerationen und StrukturenDatenstrukturen
- Datenstruktur
- Struktur der Eingabeparameter des Anzeigers
- Struktur der historischen Daten
- DOM Struktur
- Struktur der Handelsanforderung
- Struktur der Ergebnisse der Prüfung der Handelsanforderung
- Struktur des Ergebnisses der Handelsanfoderung
- Struktur der Handelstransaktion
- Struktur fuer Erfassung der laufenden Preise
- Struktur des Wirtschaftskalenders
Datenstrukturen
In MQL5 gibt es 12 vordefinierte Strukturen, die für Speicherung und Übertragung der Sonderinformation bestimmt sind:
- MqlDateTime ist bestimmt für die Darstellung des Datums und der Zeit;
- MqlParam ermöglicht die Eingabeparameter beim Erzeugen eines Handles für einen Indikator durch die Funktion IndicatorCreate() zu übertragen;
- MqlRates bietet Information über historische Daten, sie enthalten Preis, Volumen und Erweiterung;
- MqlBookInfo für den Empfang der Information von DOM (Fenster mit den Kursen) ;
- MqlTradeRequest wird verwendet für das Erzeugen von Handelsanforderung bei der Durchführung von Handelsoperationen;
- MqlTradeResult empfängt die Antwort des Handelsservers auf die Handelsanforderung, die durch die Funktion OrderSend() gesendet wurden;
- MqlTradeTransaction enthält die Beschreibung einer Handelstransaktion;
- MqlTick wird verwendet, um schnell die wichtigsten Informationen über die laufenden Preise zu bekommen.
- Die Strukturen des Wirtschaftskalenders werden verwendet, um Daten über die an die MetaTrader 5-Plattform gesendeten Ereignisse des Wirtschaftskalenders in Echtzeit zu erhalten. Die Funktion des Wirtschaftskalenderskönnen die makroökonomischer Parameter unmittelbar nach der Veröffentlichung neuer Berichte analysieren, da relevante Werte ohne Verzögerung direkt von der Quelle übertragen werden.