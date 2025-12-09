This indicator implements the "Quarters Theory" - a technical analysis concept that divides price movement into four quarters around a central base level. It's designed to work with multiple asset types (Forex, stocks, commodities, etc.) and provides visual quarter levels on the chart.

KA-Gold Bot, Keltner kanal stratejisinin ve iki üstel hareketli ortalamanın (EMA) - 10 dönemlik EMA ve 200 dönemlik EMA - güçlü kombinasyonunu kullanan, altın için özel olarak tasarlanmış gelişmiş bir ticaret danışmanıdır. Çalışma Prensibi: 10 dönemlik EMA, Keltner bandının üstünde/altında kesilen ortalama fiyatı temsil ederek bir yükseliş trendini/düşüş trendini teyit eder. Fiyatın 200 dönemlik EMA'nın üzerinde olması yükseliş trendini/düşüş trendini destekler. Bu, son 50 dönemdeki volatilite dikkate alındığında, yükseliş/düşüş trendinin önceki 10 dönemden daha güçlü olduğunu gösterir - Zaman çerçevesi: M15