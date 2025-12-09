Fan sayfamıza katılın
IncGUI_ColorInput - MetaTrader 5 için kütüphane
Renk girişi için grafiksel kontrol.
IncGUI_v4.mqh ( burada bulunur) ve IncColors.mqh ( burada bulunur) kütüphaneleri ile birlikte çalışır.
IncGUI_v4. mqh, IncColors.mqh ve IncGUI_ColorInput.mqh dosyaları terminalin veri klasöründe bulunan MQL5/Includes klasöründe bulunmalıdır.
Kontrolü kullanmak için IncGUI_ColorInput.mqh dosyasını bağlamanız gerekir:
#include <IncGUI_ColorInput.mqh>
Ardından, bir sınıf bildirin, sınıfın adı CColorInput'tur:
CColorInput ci;
Renk, Color() yöntemi kullanılarak programatik olarak elde edilir, ayar SetColor(color aColor) yöntemi kullanılarak yapılır.
Ekte, kontrolün kullanımına ilişkin bir örnek içeren eTestColorDialog.mq5 Uzman Danışmanı yer almaktadır.
Bu tür grafik kontroller hakkında daha fazla ayrıntı için makalelere bakın:
- Özel Grafik Kontroller. Bölüm 1. Basit bir kontrol oluşturma
- Özel grafik kontroller. Bölüm 2. Kontroller Kitaplığı
- Özel grafik kontroller. Bölüm 3. Formlar
MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/889
