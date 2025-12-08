MultiSignals_PCH

Bu geliştirilmiş bir Fiyat Kanalı göstergesidir. Ek olarak iki seviye daha (toplam 5), sinyaller ve ZararıDurdur/Karı Al seviyeleri eklenmiştir.



Sinyaller ve ZararıDurdur/Kârı Al seviyeleri gösterge parametrelerinde devre dışı bırakılabilir. Aşağıdaki şekil, tüm sinyallerin bulunduğu ve ZararıDurdur/Kârı Al seviyelerinin devre dışı bırakıldığı varyantı göstermektedir:





Seviyelerin, işaretçinin üzerine gelindiğinde araç ipuçlarında görülebilen adları vardır. Aşağıda tüm seviyelerin listesi ve açıklamaları yer almaktadır:



H_PCH - Maksimum çubuklar tarafından oluşturulan seviye;

MH_PCH - Maksimum ile fiyat kanalının merkezi arasındaki orta nokta olarak hesaplanan seviye;

M_PCH - Fiyat kanalının maksimum ve minimum değerleri arasındaki orta nokta olarak hesaplanan seviye;

ML_PCH - Fiyat kanalının minimum ve merkezi arasındaki orta nokta olarak hesaplanan seviye;

L_PCH - Çubukların minimumları tarafından oluşturulan seviye.



Buna göre, tüm sinyaller bu seviyelerin geçişine dayanmaktadır:



ML_PCH seviyesinin satın almak için yukarı geçmesi / MH_PCH seviyesinin satmak için aşağı geçmesi; M_PCH seviyesinin alım için yukarı geçişi / M_PCH seviyesinin satış için aşağı geçişi; MH_PCH Yukarı Seviye Geçişi Satın Almak / ML_PCH Aşağı Seviye Geçişi Satmak; H_PCH seviye geçişi yukarı alım / L_PCH seviye geçişi aşağı satış.



Gösterge parametreleri:



Parametre Değer Dönem

15

ML/MH_PCH sinyalleri

gerçek

M_PCH sinyalleri

gerçek

MH/ML_PCH sinyalleri

gerçek

H/L_PCH sinyalleri

gerçek

Kar MLMH Alın

100

Kar Al M

100

Kar Al MHML

100

Kar Al HL

100

Kaybı Durdur MLMH

50

Zararı Durdur M

50

Zararı Durdur MHML

50

Zararı Durdur HL

50







Aşağıdaki şekil, bu sinyal için bir koşul ve Zararı Durdur (çubuk) /Kar Al (kare) seviyelerinin etkinleştirildiği bir varyantı göstermektedir:





