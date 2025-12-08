Fan sayfamıza katılın
MultiSignals_PCH - MetaTrader 5 için gösterge
Bu geliştirilmiş bir Fiyat Kanalı göstergesidir. Ek olarak iki seviye daha (toplam 5), sinyaller ve ZararıDurdur/Karı Al seviyeleri eklenmiştir.
Sinyaller ve ZararıDurdur/Kârı Al seviyeleri gösterge parametrelerinde devre dışı bırakılabilir. Aşağıdaki şekil, tüm sinyallerin bulunduğu ve ZararıDurdur/Kârı Al seviyelerinin devre dışı bırakıldığı varyantı göstermektedir:
Seviyelerin, işaretçinin üzerine gelindiğinde araç ipuçlarında görülebilen adları vardır. Aşağıda tüm seviyelerin listesi ve açıklamaları yer almaktadır:
- H_PCH - Maksimum çubuklar tarafından oluşturulan seviye;
- MH_PCH - Maksimum ile fiyat kanalının merkezi arasındaki orta nokta olarak hesaplanan seviye;
- M_PCH - Fiyat kanalının maksimum ve minimum değerleri arasındaki orta nokta olarak hesaplanan seviye;
- ML_PCH - Fiyat kanalının minimum ve merkezi arasındaki orta nokta olarak hesaplanan seviye;
- L_PCH - Çubukların minimumları tarafından oluşturulan seviye.
Buna göre, tüm sinyaller bu seviyelerin geçişine dayanmaktadır:
- ML_PCH seviyesinin satın almak için yukarı geçmesi / MH_PCH seviyesinin satmak için aşağı geçmesi;
- M_PCH seviyesinin alım için yukarı geçişi / M_PCH seviyesinin satış için aşağı geçişi;
- MH_PCH Yukarı Seviye Geçişi Satın Almak / ML_PCH Aşağı Seviye Geçişi Satmak;
- H_PCH seviye geçişi yukarı alım / L_PCH seviye geçişi aşağı satış.
Gösterge parametreleri:
|Parametre
|Değer
|Dönem
|15
|ML/MH_PCH sinyalleri
|gerçek
|M_PCH sinyalleri
|gerçek
|MH/ML_PCH sinyalleri
|gerçek
|H/L_PCH sinyalleri
|gerçek
|Kar MLMH Alın
|100
|Kar Al M
|100
|Kar Al MHML
|100
|Kar Al HL
|100
|Kaybı Durdur MLMH
|50
|Zararı Durdur M
|50
|Zararı Durdur MHML
|50
|Zararı Durdur HL
|50
Aşağıdaki şekil, bu sinyal için bir koşul ve Zararı Durdur (çubuk) /Kar Al (kare) seviyelerinin etkinleştirildiği bir varyantı göstermektedir:
Manuel, yarı otomatik ve otomatik ticaret için çok işlevli uzman sistem TRADING WAY bu gösterge kullanılarak uygulanır. Bu sistemin ayrıntılı bir açıklaması "MetaTrader 5 ve MQL5 ile sınırsız olanaklar" makalesinde bulunabilir. TRADING WAY Expert Advisor'ın demo sürümünü indirebilir veya tam özellikli sürümünü satın alabilirsiniz. Pazar.
MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/887
