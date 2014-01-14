Participe de nossa página de fãs
Controle gráfico para seleção de cores.
A classe usa as bibliotecas IncGUI_v4.mqh e IncColors.mqh.
IncGUI_v4. mqh, IncColors.mqh e IncGUI_ColorInput.mqh devem ser colocados na pasta terminal_data_folder\MQL5\Include
Para usar a classe você precisa incluir o IncGUI_ColorInput.mqh:
#include <IncGUI_ColorInput.mqh>
Em seguida, declare a classe (instância da classe CColorInput):
CColorInput ci;
Para se obter a cor selecionada use o Color(), a cor pode ser definida usando o método SetColor (cor aColor).
O exemplo do uso da classe está anexo - ver eTestColorDialog.mq5.
Os detalhes podem ser encontrados nos artigos:
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/889
