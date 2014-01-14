CodeBaseSeções
Bibliotecas

IncGUI_ColorInput - biblioteca para MetaTrader 5

Dmitry Fedoseev | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizações:
1445
Avaliação:
(36)
Publicado:
Atualizado:
\MQL5\Include\
incgui_colorinput.mqh (50.57 KB) visualização
incgui_v4.mqh (504.16 KB) visualização
inccolors.mqh (20.48 KB) visualização
\MQL5\Experts\
etestcolordialog.mq5 (2.33 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Controle gráfico para seleção de cores.

A classe usa as bibliotecas IncGUI_v4.mqh e IncColors.mqh.

IncGUI_v4. mqh, IncColors.mqh e IncGUI_ColorInput.mqh devem ser colocados na pasta terminal_data_folder\MQL5\Include

Para usar a classe você precisa incluir o IncGUI_ColorInput.mqh:

#include <IncGUI_ColorInput.mqh>

Em seguida, declare a classe (instância da classe CColorInput):

CColorInput ci;

Para se obter a cor selecionada use o Color(), a cor pode ser definida usando o método SetColor (cor aColor).

O exemplo do uso da classe está anexo - ver eTestColorDialog.mq5.

Os detalhes podem ser encontrados nos artigos:

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/889

