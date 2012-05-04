Графический элемент управления для ввода цвета.

Работает в комплекте с библиотеками IncGUI_v4.mqh (находится здесь) и IncColors.mqh (находится здесь).

Файлы IncGUI_v4. mqh, IncColors.mqh и IncGUI_ColorInput.mqh должны располагаться в папке MQL5/Includes находящейся в папке данных терминала.

Для использования элемента управления необходимо подключить файл IncGUI_ColorInput.mqh:

#include <IncGUI_ColorInput.mqh>

Затем, объявить класс, класс имеет имя CColorInput:

CColorInput ci;

Программное получение цвета выполняется методом Color(), установка - методом SetColor(color aColor).

Прилагается эксперт eTestColorDialog.mq5 c примером использования элемента управления.

