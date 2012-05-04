Ставь лайки и следи за новостями
IncGUI_ColorInput - библиотека для MetaTrader 5
Графический элемент управления для ввода цвета.
Работает в комплекте с библиотеками IncGUI_v4.mqh (находится здесь) и IncColors.mqh (находится здесь).
Файлы IncGUI_v4. mqh, IncColors.mqh и IncGUI_ColorInput.mqh должны располагаться в папке MQL5/Includes находящейся в папке данных терминала.
Для использования элемента управления необходимо подключить файл IncGUI_ColorInput.mqh:
#include <IncGUI_ColorInput.mqh>
Затем, объявить класс, класс имеет имя CColorInput:
CColorInput ci;
Программное получение цвета выполняется методом Color(), установка - методом SetColor(color aColor).
Прилагается эксперт eTestColorDialog.mq5 c примером использования элемента управления.
Более подробно о подобных графических элементах управления см. в статьях:
- Пользовательские графические элементы управления. Часть 1. Создание простого элемента управления
- Пользовательские графические элементы управления. Часть 2. Библиотека элементов управления
- Пользовательские графические элементы управления. Часть 3. Формы
