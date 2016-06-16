無料でロボットをダウンロードする方法を見る
IncGUI_ColorInput - MetaTrader 5のためのライブラリ
色選択のためのグラフィックコントロール。
このクラスはIncGUI_v4.mqh とIncColors.mqhライブラリを使います。
IncGUI_v4. mqh、IncColors.mqhとIncGUI_ColorInput.mqhはterminal_data_folder\MQL5\Includeに配置される必要があります。
クラスを使うにはIncGUI_ColorInput.mqhを含みます。
#include <IncGUI_ColorInput.mqh>
その後、クラスを宣言します（CColorInputクラスインスタンス）
CColorInput ci;
選択された色を取得するには Color() メソッドを使います。色はSetColor(color aColor) を使用して設定することができます。
クラスの使用例はeTestColorDialog.mq5に見られます。
詳細は下の記事に見られます。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/889
