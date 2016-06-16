コードベースセクション
ライブラリ

IncGUI_ColorInput - MetaTrader 5のためのライブラリ

\MQL5\Include\
incgui_colorinput.mqh (50.57 KB) ビュー
incgui_v4.mqh (504.16 KB) ビュー
inccolors.mqh (20.48 KB) ビュー
\MQL5\Experts\
etestcolordialog.mq5 (2.33 KB) ビュー
色選択のためのグラフィックコントロール。

このクラスはIncGUI_v4.mqh IncColors.mqhライブラリを使います。

IncGUI_v4. mqh、IncColors.mqhとIncGUI_ColorInput.mqhはterminal_data_folder\MQL5\Includeに配置される必要があります。

クラスを使うにはIncGUI_ColorInput.mqhを含みます。

#include <IncGUI_ColorInput.mqh>

その後、クラスを宣言します（CColorInputクラスインスタンス）

CColorInput ci;

選択された色を取得するには Color() メソッドを使います。色はSetColor(color aColor) を使用して設定することができます。

クラスの使用例はeTestColorDialog.mq5に見られます。

詳細は下の記事に見られます。


MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/889

