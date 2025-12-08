Bir enstrümanın volatilitesi belirli bir seviyenin altına düştüğünde, uzun, orta ve hatta kısa vadeli stratejiler çalışmayı durdurabilir ve kayıplar getirebilir.



Bu "sakinliğin" ne kadar süreceğine bağlıdır. Bu tür dönemler için saat içi oynaklığı takip ederek scalper stratejileri oluşturmayı deneyebilirsiniz. Bazı kalıpları bulmanıza yardımcı olabilecek bazı araçlara ihtiyacınız var.



Size Highs And Lows göstergesi, en yüksek ve en düşük değerlerin boyutunu gösterir. Gösterge ayrıca, Fiyat Kanalı göstergesindekiyle aynı şekilde hesaplanan, belirtilen dönem için en yüksek ve en düşük değerlerin maksimum değerlerini de gösterir.





Şekil 1. Gösterge Boyutu Yüksekler ve Düşükler



Sıfırın üzerindeki histogramlar yükseklerin boyutunu gösterir. Sarı çubuklar yükseliş mumlarını, kahverengi çubuklar ise düşüş mumlarını gösterir;

Sıfırın altındaki histogramlar düşüklerin boyutunu gösterir. Açık yeşil çubuklar düşüş mumlarını, koyu yeşil çubuklar ise yükseliş mumlarını gösterir.

Bu gösterge Break_Lag_ATR göstergesi ile birlikte kullanıldığında daha net bir resim elde edilir:

Şekil 2. Size Highs And Lows ve Break Lag ATR göstergelerinin ortak kullanımı



Yukarıdaki şekilde, artan oynaklığın, oynaklığın kırılmasından sonra bir süre devam ettiğini görebilirsiniz. Bunlar, bir robot scalper kullanmayı deneyebileceğiniz anlardır. Geriye kalan tek şey en önemli şeyi bulmaktır - kalıplar. :)



Giriş parametreleri:

Göstergede, maksimumların/minimumların maksimum ve minimum değerlerinin hangi dönem için ayrı ayrı gösterileceğini belirten sadece iki parametre vardır: