Korelasyon göstergesi - MetaTrader 5 için gösterge
Pearson korelasyon göstergesi.
Girdi parametreleri:
- Sembol - hesaplama için ikincisembol;
- Dönem - dönem;
- Fiyat - uygulanan fiyat;
- Min korelasyon - zayıfkorelasyon için gradyan rengi;
- Maksimum korelasyon - yüksek bağımlılık için gradyan rengi.
Genel formül:
Burada:
- xi ve yi karşılaştırılan nicel niteliklerdir;
- n karşılaştırılan gözlemlerin sayısıdır;
- σx ve σy - karşılaştırılan serilerdeki standart sapmalar.
MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/897
