Korelasyon göstergesi - MetaTrader 5 için gösterge

Mihail Lagutin
Pearson korelasyon göstergesi.

Girdi parametreleri:

  • Sembol - hesaplama için ikincisembol;
  • Dönem - dönem;
  • Fiyat - uygulanan fiyat;
  • Min korelasyon - zayıfkorelasyon için gradyan rengi;
  • Maksimum korelasyon - yüksek bağımlılık için gradyan rengi.

Genel formül:

Pearson korelasyonu MetaTrader 5

Burada:

  • xi ve yi karşılaştırılan nicel niteliklerdir;
  • n karşılaştırılan gözlemlerin sayısıdır;
  • σx ve σy - karşılaştırılan serilerdeki standart sapmalar.

Pearson Korelasyon Göstergesi MetaTrader 5

MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/897

IncGUI_ColorInput IncGUI_ColorInput

Renk girişi için bir grafik kontrolü.

Aklamavo Quarters Theory Aklamavo Quarters Theory

This indicator implements the "Quarters Theory" - a technical analysis concept that divides price movement into four quarters around a central base level. It's designed to work with multiple asset types (Forex, stocks, commodities, etc.) and provides visual quarter levels on the chart.

Örnekleyici Örnekleyici

i_Sampler göstergesi ideal girdileri hesaplar, sinir ağı eğitimi için tasarlanmıştır.

ATR Cycles ATR Cycles

Bir hızlı ATR, bir orta ATR ve bir yavaş ATR olmak üzere 3 ATR'ye dayalı bir volatilite filtresi