Librerías

IncGUI_ColorInput - librería para MetaTrader 5

Dmitry Fedoseev | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizaciones:
1074
Ranking:
(36)
Publicado:
Actualizado:
\MQL5\Include\
incgui_colorinput.mqh (50.57 KB) ver
incgui_v4.mqh (504.16 KB) ver
inccolors.mqh (20.48 KB) ver
\MQL5\Experts\
etestcolordialog.mq5 (2.33 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
Control gráfico para la selección de color.

La clase utiliza las bibliotecas IncGUI_v4.mqh y IncColors.mqh.

IncGUI_v4. mqh, IncColors.mqh y IncGUI_ColorInput.mqh deben guardarse en carpeta_datos_terminal\MQL5\Include

Para utilizar la clase es necesario incluir IncGUI_ColorInput.mqh:

#include <IncGUI_ColorInput.mqh>

Luego, declarar la clase (instancia de clase CColorInput):

CColorInput ci;

Para obtener el color seleccionado, utilice el método Color(), el color se puede configurar utilizando el método SetColor(color aColor).

El ejemplo de la utilización de la clase queda adjunto - ver eTestColorDialog.mq5.

Puede encontrar más detalles en los artículos:


Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/889

