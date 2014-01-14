Pon "Me gusta" y sigue las noticias
IncGUI_ColorInput - librería para MetaTrader 5
Control gráfico para la selección de color.
La clase utiliza las bibliotecas IncGUI_v4.mqh y IncColors.mqh.
IncGUI_v4. mqh, IncColors.mqh y IncGUI_ColorInput.mqh deben guardarse en carpeta_datos_terminal\MQL5\Include
Para utilizar la clase es necesario incluir IncGUI_ColorInput.mqh:
#include <IncGUI_ColorInput.mqh>
Luego, declarar la clase (instancia de clase CColorInput):
CColorInput ci;
Para obtener el color seleccionado, utilice el método Color(), el color se puede configurar utilizando el método SetColor(color aColor).
El ejemplo de la utilización de la clase queda adjunto - ver eTestColorDialog.mq5.
Puede encontrar más detalles en los artículos:
- Controles Gráficos personalizados. Parte 1: Creando un Control Simple
- Controles Gráficos personalizados. Parte 2. Biblioteca Control
- Controles Gráficos personalizados. Parte 3. Formularios
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/889
