请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
IncGUI_ColorInput - MetaTrader 5程序库
- 显示:
- 1704
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
颜色选择的图形控件。
该类使用 IncGUI_v4.mqh 和 IncColors.mqh 库。
IncGUI_v4. mqh, IncColors.mqh 和 IncGUI_ColorInput.mqh 必须放在客户端数据文件夹\MQL5\Include
为了使用类您必须包含 IncGUI_ColorInput.mqh:
#include <IncGUI_ColorInput.mqh>
之后, 声明类 (CColorInput 类实例):
CColorInput ci;
为了得到选择的颜色, 使用 Color() 方法, 颜色可以利用 SetColor(color aColor) 方法设置。
类的使用例子附加在 eTestColorDialog.mq5。
详情可在这篇文章里找到:
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/889
IncColors
该类包含与颜色工作的函数。它具有色彩转换等实用函数。MultiSignals_PCH
这是价格通道指标的改进版。两条附加的价格级别, 增加了交易信号和止损/止盈级别。
多-Williams 百分比范围趋势指标
多-Williams 百分比范围趋势指标。最高价和最低价大小
该指标显示整个指定周期内最高价和最低价的大小。