程序库

IncGUI_ColorInput - MetaTrader 5程序库

Dmitry Fedoseev | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
显示:
1704
等级:
(36)
已发布:
已更新:
\MQL5\Include\
incgui_colorinput.mqh (50.57 KB) 预览
incgui_v4.mqh (504.16 KB) 预览
inccolors.mqh (20.48 KB) 预览
\MQL5\Experts\
etestcolordialog.mq5 (2.33 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

颜色选择的图形控件。

该类使用 IncGUI_v4.mqh IncColors.mqh 库。

IncGUI_v4. mqh, IncColors.mqh 和 IncGUI_ColorInput.mqh 必须放在客户端数据文件夹\MQL5\Include

为了使用类您必须包含 IncGUI_ColorInput.mqh:

#include <IncGUI_ColorInput.mqh>

之后, 声明类 (CColorInput 类实例):

CColorInput ci;

为了得到选择的颜色, 使用 Color() 方法, 颜色可以利用 SetColor(color aColor) 方法设置。

类的使用例子附加在 eTestColorDialog.mq5。

详情可在这篇文章里找到:

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/889

