IncColors - MetaTrader 5 için kütüphane
Renklerle çalışmak için bir dizi işlev içeren bir sınıf. Renk koordinatı dönüştürme fonksiyonları ve diğer fonksiyonlar.
RGB'den HSV'ye dönüştürme
void RGBtoHSV(double aR,double aG,double aB,double & oH,double & oS,double & oV)
http://www.easyrgb.com/index.php?X=MATH ile fonksiyonlar. Tüm fonksiyonlar ilk üç parametreye sahiptir - argümanlar, sonraki üç parametre - dönüşüm sonuçları, referans olarak döndürülür.
RGB'den XYZ'ye dönüştürme
void RGBtoXYZ(double aR,double aG,double aB,double & oX,double & oY,double & oZ)XYZ'yi RGB'ye dönüştürme
void XYZtoRGB(double aX,double aY,double aZ,double & oR,double & oG,double & oB)XYZ'yi Yxy'ye dönüştürme
void XYZtoYxy(double aX,double aY,double aZ,double & oY,double & ox,double & oy)
Yxy'yi XYZ'ye dönüştürme
void XYZtoYxy(double aX,double aY,double aZ,double & oY,double & ox,double & oy)HunterLab XYZ - XYZ Dönüşümü
void XYZtoHunterLab(double aX,double aY,double aZ,double & oL,double & oa,double & ob)HunterLab - XYZ Dönüştürme
void HunterLabToXYZ(double aL,double aa,double ab,double & oX,double & oY,double & oZ)XYZ'yi CIELab'ye dönüştürme
void XYZtoCIELab(double aX,double aY,double aZ,double & oCIEL,double & oCIEa,double & oCIEb)CIELab'yi ToXYZ'ye dönüştürme
void CIELabToXYZ(double aCIEL,double aCIEa,double aCIEb,double & oX,double & oY,double & oZ)CIELab'ü CIELCH'ye dönüştürme
void CIELabToCIELCH(double aCIEL,double aCIEa,double aCIEb,double & oCIEL,double & oCIEC,double & oCIEH)
Dönüştür CIELCH için CIELab
void CIELCHtoCIELab(double aCIEL,double aCIEC,double aCIEH,double & oCIEL,double & oCIEa,double & oCIEb)
XYZ'yi CIELuv'ye dönüştürme
void XYZtoCIELuv(double aX,double aY,double aZ,double & oCIEL,double & oCIEu,double & oCIEv)CIELuv'ü XYZ'ye dönüştürme
void CIELuvToXYZ(double aCIEL,double aCIEu,double aCIEv,double & oX,double & oY,double & oZ)RGB'den HSL'ye Dönüştürme
void RGBtoHSL(double aR,double aG,double aB,double & oH,double & oS,double & oL)HSL'yi RGB'ye dönüştürme
void HSLtoRGB(double aH,double aS,double aL,double & oR,double & oG,double & oB)
RGB'den HSV'ye
void RGBtoHSV(double aR,double aG,double aB,double & oH,double & oS,double & oV)HSV'yi RGB'ye dönüştürme
void HSVtoRGB(double aH,double aS,double aV,double & oR,double & oG,double & oB)RGB'yi CMY'ye dönüştürme
void RGBtoCMY(double aR,double aG,double aB,double & oC,double & oM,double & oY)CMY'yi RGB'ye dönüştürme
void CMYtoRGB(double aC,double aM,double aY,double & oR,double & oG,double & oB)CMY'yi CMYK'ya dönüştürme
void CMYtoCMYK(double aC,double aM,double aY,double & oC,double & oM,double & oY,double & oK)CMYK'yı CMY'ye dönüştürme
void CMYKtoCMY(double aC,double aM,double aY,double aK,double & oC,double & oM,double & oY)
Diğer fonksiyonlar
RGB bileşen değerlerini alma
İlk parametre bir bağımsız değişken, sonraki üç parametre ise dönüş değerleridir.
void ColorToRGB(color aColor,double & aR,double & aG,double & aB)R bileşen değerini alın
double GetR(color aColor)G bileşeni değerini al
double GetG(color aColor)B bileşeninin değerini alma
double GetB(color aColor)
RGB'yi renge dönüştürme
color RGBToColor(double aR,double aG,double aB)İki renk arasında bir ara renk değeri elde etme (iki rengi karıştırma)
color MixColors(color aCol1,color aCol2,double aK) // aK - 0 ila 1Renk gradyanı ile belirtilen boyutta bir dizi elde etme
void Gradient( color & aColors[], // Renklerin listesi color & aOut[], // Döndürülen dizi int aOutCount, // Döndürülen dizinin boyutunu ayarlayın bool aCycle=false // Kapalı döngü. Dönen dizi başladığı renkle biter )RGB'den XYZ'ye dönüştürmenin ve buna karşılık gelen XYZ'den RGB'ye dönüştürmenin başka bir çeşidi.
void RGBtoXYZsimple(double aR,double aG,double aB,double & oX,double & oY,double & oZ) void XYZtoRGBsimple(double aX,double aY,double aZ,double & oR,double & oG,double & oB)Negatif renk
color Negative(color aColor)
Standart terminal renkleri kümesinde en benzer rengi arayınİlk parametre bir argümandır, ikinci parametre renk indeksini döndürür (renk seçim penceresinde düzenlendikleri gibi), fonksiyon renk değerini döndürür.
color StandardColor(color aColor,int & aIndex)Griye dönüştür
double RGBtoGray(double aR,double aG,double aB)Griye basit dönüşüm
double RGBtoGraySimple(double aR,double aG,double aB)
MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/888
