Renklerle çalışmak için bir dizi işlev içeren bir sınıf. Renk koordinatı dönüştürme fonksiyonları ve diğer fonksiyonlar.

RGB'den HSV'ye dönüştürme

void RGBtoHSV( double aR, double aG, double aB, double & oH, double & oS, double & oV)

http://www.easyrgb.com/index.php?X=MATH ile fonksiyonlar. Tüm fonksiyonlar ilk üç parametreye sahiptir - argümanlar, sonraki üç parametre - dönüşüm sonuçları, referans olarak döndürülür.



RGB'den XYZ'ye dönüştürme

void RGBtoXYZ( double aR, double aG, double aB, double & oX, double & oY, double & oZ)

void XYZtoRGB( double aX, double aY, double aZ, double & oR, double & oG, double & oB)

void XYZtoYxy( double aX, double aY, double aZ, double & oY, double & ox, double & oy)

Yxy'yi XYZ'ye dönüştürme



void XYZtoYxy( double aX, double aY, double aZ, double & oY, double & ox, double & oy)

void XYZtoHunterLab( double aX, double aY, double aZ, double & oL, double & oa, double & ob)

void HunterLabToXYZ( double aL, double aa, double ab, double & oX, double & oY, double & oZ)

void XYZtoCIELab( double aX, double aY, double aZ, double & oCIEL, double & oCIEa, double & oCIEb)

void CIELabToXYZ( double aCIEL, double aCIEa, double aCIEb, double & oX, double & oY, double & oZ)

void CIELabToCIELCH( double aCIEL, double aCIEa, double aCIEb, double & oCIEL, double & oCIEC, double & oCIEH)

Dönüştür CIELCH için CIELab

void CIELCHtoCIELab( double aCIEL, double aCIEC, double aCIEH, double & oCIEL, double & oCIEa, double & oCIEb)

XYZ'yi CIELuv'ye dönüştürme

void XYZtoCIELuv( double aX, double aY, double aZ, double & oCIEL, double & oCIEu, double & oCIEv)

void CIELuvToXYZ( double aCIEL, double aCIEu, double aCIEv, double & oX, double & oY, double & oZ)

void RGBtoHSL( double aR, double aG, double aB, double & oH, double & oS, double & oL)

void HSLtoRGB( double aH, double aS, double aL, double & oR, double & oG, double & oB)

RGB'den HSV'ye

void RGBtoHSV( double aR, double aG, double aB, double & oH, double & oS, double & oV)

void HSVtoRGB( double aH, double aS, double aV, double & oR, double & oG, double & oB)

void RGBtoCMY( double aR, double aG, double aB, double & oC, double & oM, double & oY)

void CMYtoRGB( double aC, double aM, double aY, double & oR, double & oG, double & oB)

void CMYtoCMYK( double aC, double aM, double aY, double & oC, double & oM, double & oY, double & oK)

void CMYKtoCMY( double aC, double aM, double aY, double aK, double & oC, double & oM, double & oY)





Diğer fonksiyonlar



RGB bileşen değerlerini alma

İlk parametre bir bağımsız değişken, sonraki üç parametre ise dönüş değerleridir.

void ColorToRGB( color aColor, double & aR, double & aG, double & aB)

double GetR( color aColor)

double GetG( color aColor)

double GetB( color aColor)

RGB'yi renge dönüştürme

color RGBToColor( double aR, double aG, double aB)

color MixColors( color aCol1, color aCol2, double aK)

void Gradient( color & aColors[], color & aOut[], int aOutCount, bool aCycle= false )

void RGBtoXYZsimple( double aR, double aG, double aB, double & oX, double & oY, double & oZ) void XYZtoRGBsimple( double aX, double aY, double aZ, double & oR, double & oG, double & oB)

color Negative( color aColor)

Standart terminal renkleri kümesinde en benzer rengi arayın

color StandardColor( color aColor, int & aIndex)

double RGBtoGray( double aR, double aG, double aB)

double RGBtoGraySimple( double aR, double aG, double aB)

İlk parametre bir argümandır, ikinci parametre renk indeksini döndürür (renk seçim penceresinde düzenlendikleri gibi), fonksiyon renk değerini döndürür.