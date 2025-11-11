Fan sayfamıza katılın
Öyleyse bir link gönderin -
başkalarının da faydalanmasını sağlayın
XR-squared - MetaTrader 5 için gösterge
- Görüntülemeler:
- 20
- Derecelendirme:
-
- Yayınlandı:
- Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git
XR-Squared göstergesi, piyasada bir trend olup olmadığını belirlemek için doğrusal regresyon kullanır.
Hem XR-Squared çizgisinin kendisi hem de trend olan ve olmayan piyasa için iki seviye grafikte çizilir. Gösterge değerleri 0 ila 100 aralığındadır. Gösterge 30'un altına düştüğünde piyasanın trendde olmadığı, 70'in üzerine çıktığında ise piyasanın trendde olduğu kabul edilir. Trend geliştikçe, XR-Squared çizgisi trend olmayan seviyelerden trend seviyelerine yükselir. Piyasa bir zirveye ulaştığında ve konsolidasyon meydana geldiğinde, gösterge tekrar düşer.
XR-kare göstergesinin değeri ne kadar yüksekse, ortaya çıkan trendin istatistiksel olarak anlamlı olma olasılığı o kadar yüksektir. Döneme bağlı olarak, trend gücünün kritik seviyesi azalır.
Girdi parametreleri:
//+-----------------------------------+ //|| Gösterge giriş parametreleri | //+-----------------------------------+ input int XPeriod=14; // Gösterge dönemi input Smooth_Method RMethod=MODE_JJMA; // Ortalama alma yöntemi input int RPeriod=3; // Ortalama alma süresi input int RPhase=100; // Ortalama alma parametresi input Smooth_Method SignMethod=MODE_SMA; // Düzeltme yöntemi input int SignPeriod=14; // Sinyal hattının yumuşatma periyodu input int SignPhase=15; // Yumuşatma parametresi input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE; // Fiyat sabiti input int Shift=0; // Göstergenin çubuklar halinde yatay olarak kaydırılması
Bu göstergede ortalama alma yöntemi değiştirilebilir:
- SMA - basit hareketli ortalama;
- EMA - üstel hareketli ortalama;
- SMMA - yumuşatılmış hareketli ortalama;
- LWMA - doğrusal ağırlıklı hareketli ortalama;
- JJMA - JMA uyarlanabilir ortalama;
- JurX - ultra doğrusal ortalama;
- ParMA - parabolik ortalama;
- T3 - Tillson çoklu üstel düzleştirme;
- VIDYA - Tushar Chande algoritması kullanılarak ortalama alma;
- AMA - Perry Kaufman algoritması kullanılarak ortalama alma.
Faz tipi parametrelerinin farklı ortalama alma algoritmaları için oldukça farklı anlamlara sahip olduğu gerçeğine dikkat edilmelidir. JMA için, -100 ila +100 arasında değişen harici bir değişken Faz'dır. T3 için daha iyi algılama için 100 ile çarpılan ortalama faktörüdür, VIDYA için CMO osilatörünün periyodudur ve AMA için yavaş EMA'nın periyodudur. Diğer algoritmalarda bu parametreler ortalamayı etkilemez. AMA için hızlı EMA'nın periyodu sabittir ve varsayılan olarak 2'ye eşittir. AMA için derece faktörü de 2'de sabitlenmiştir.
Gösterge SmoothAlgorithms.mqh kütüphane sınıflarını kullanır (bunları terminal_data_terminal_directory\MQL5\Include'a kopyalayın), bunlarla çalışmanın ayrıntılı bir açıklaması "Ara hesaplamalar için ek tamponlar olmadan fiyat serilerinin ortalamasını alma" makalesinde yayınlanmıştır.
MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/752
Çubukları gizlemek için sadece dikey bir çizgiyi hareket ettirerek manuel geri testte size yardımcı olabilecek basit bir gösterge.OHLC Candles with extreme tick price tracking
Bu, her yeni çubuktaki en yüksek satış ve en düşük teklifi kaydeden bir OHLC mum çubuğu grafiğidir
Larry Williams'ın Percent Range göstergesinin geliştirilmiş versiyonu.JBrainTrend1
Popüler ticaret sistemi BrainTrend1'in fiyat zaman serilerinin ön ortalaması ile trend göstergesi.