XR-Squared göstergesi, piyasada bir trend olup olmadığını belirlemek için doğrusal regresyon kullanır.

Hem XR-Squared çizgisinin kendisi hem de trend olan ve olmayan piyasa için iki seviye grafikte çizilir. Gösterge değerleri 0 ila 100 aralığındadır. Gösterge 30'un altına düştüğünde piyasanın trendde olmadığı, 70'in üzerine çıktığında ise piyasanın trendde olduğu kabul edilir. Trend geliştikçe, XR-Squared çizgisi trend olmayan seviyelerden trend seviyelerine yükselir. Piyasa bir zirveye ulaştığında ve konsolidasyon meydana geldiğinde, gösterge tekrar düşer.

XR-kare göstergesinin değeri ne kadar yüksekse, ortaya çıkan trendin istatistiksel olarak anlamlı olma olasılığı o kadar yüksektir. Döneme bağlı olarak, trend gücünün kritik seviyesi azalır.

Girdi parametreleri:

input int XPeriod= 14 ; input Smooth_Method RMethod=MODE_JJMA; input int RPeriod= 3 ; input int RPhase= 100 ; input Smooth_Method SignMethod= MODE_SMA ; input int SignPeriod= 14 ; input int SignPhase= 15 ; input Applied_price_ IPC= PRICE_CLOSE ; input int Shift= 0 ;

Bu göstergede ortalama alma yöntemi değiştirilebilir:

SMA - basit hareketli ortalama; EMA - üstel hareketli ortalama; SMMA - yumuşatılmış hareketli ortalama; LWMA - doğrusal ağırlıklı hareketli ortalama; JJMA - JMA uyarlanabilir ortalama; JurX - ultra doğrusal ortalama; ParMA - parabolik ortalama; T3 - Tillson çoklu üstel düzleştirme; VIDYA - Tushar Chande algoritması kullanılarak ortalama alma; AMA - Perry Kaufman algoritması kullanılarak ortalama alma.

Faz tipi parametrelerinin farklı ortalama alma algoritmaları için oldukça farklı anlamlara sahip olduğu gerçeğine dikkat edilmelidir. JMA için, -100 ila +100 arasında değişen harici bir değişken Faz'dır. T3 için daha iyi algılama için 100 ile çarpılan ortalama faktörüdür, VIDYA için CMO osilatörünün periyodudur ve AMA için yavaş EMA'nın periyodudur. Diğer algoritmalarda bu parametreler ortalamayı etkilemez. AMA için hızlı EMA'nın periyodu sabittir ve varsayılan olarak 2'ye eşittir. AMA için derece faktörü de 2'de sabitlenmiştir.

Gösterge SmoothAlgorithms.mqh kütüphane sınıflarını kullanır (bunları terminal_data_terminal_directory\MQL5\Include'a kopyalayın), bunlarla çalışmanın ayrıntılı bir açıklaması "Ara hesaplamalar için ek tamponlar olmadan fiyat serilerinin ortalamasını alma" makalesinde yayınlanmıştır.