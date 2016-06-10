私たちのファンページに参加してください
XR-二乗指標は、市場のトレンドの有無を判定するために線形回帰を使用します。
XR-二乗線自体とトレンドの2レベルと持ち合い相場がチャートに表示されます。指標値は0~100の範囲内に設定されます。指標値が30を下回ると市場は持ち合い相場であると考えられ、70を上回るとトレンドが存在すると考えられます。トレンドの発展に伴って、XR-二乗ラインは非トレンドレベルからトレンドまで上昇します。市場が天井に到達してリトレースメントが始まると、指標は再び下がります。
XR-二乗の値が高いほど、新しいトレンドが統計的に重要な可能性が高いです。期間に応じて、トレンドの重要な動力レベルは低下します。
入力パラメータは下記の通りです。
//+-----------------------------------+ //| 指標の入力パラメータ | //+-----------------------------------+ input int XPeriod=14; // 指標期間 input Smooth_Method RMethod=MODE_JJMA; // 平滑化手法 input int RPeriod=3; // 平滑化の期間 input int RPhase=100; // 平滑化パラメータ input Smooth_Method SignMethod=MODE_SMA; // 平滑法 input int SignPeriod=14; // シグナルライン平滑化の期間 input int SignPhase=15; // 平滑化パラメータ input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE; // 適応価格 input int Shift=0; // インディケータのバー単位での横方向のシフト
指標の平滑法は変更することができます。
- SMA - 単純移動平均
- EMA - 指数移動平均
- SMMA - 平滑化された移動平均
- LWMA - 線形加重移動平均
- JJMA - JMA適応平均
- JurX - ウルトラリニア平滑化
- ParMA - パラボリック平滑化
- T3 - Tillsonの複数指数平滑化
- VIDYA - Tushar Chandeのアルゴリズムを使用した平滑化
- AMA - Perry Kaufmanのアルゴリズムを使用した平滑化
Phase型のパラメータは異なる平滑化アルゴリズムでは完全に異なる意味を持つことには留意すべきです。JMAでは、それは-100〜100の外部Phase変数です。それは、T3ではより良い視覚化のために100を乗じた平滑化率、VIDYAでは CMOオシレータ期間、AMAでは低速EMAの期間です。他のアルゴリズムでは、これらのパラメータは、平滑化には影響しません。AMAの高速EMA期間ではこれは固定値で、デフォルトでは2に等しいです。累乗比もAMAでは2に等しいです。
このインディケータは SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/752
