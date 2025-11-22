Bu gösterge, Fatl göstergesinin okumalarına ve bir dizi sinyal hattının analizine dayanmaktadır. Sinyal çizgileri hesaplama algoritması aşağıdaki gibidir. Sinyal hatları kümesinden herhangi bir periyot değeri aritmetik ilerleme formülü ile hesaplanır:

SignalPeriod(Number) = StartLength + Number * Step

Number değişkeninin değeri sıfır ile StepsTotal arasında değişir. Elde edilen dönem değerleri değişkenler dizisine eklenir ve Fatl göstergesinin ortalama değerleri dizisini elde etmek için göstergenin her adımında kullanılır. Bu diziye dayanarak, ortalamaların her biri için mevcut eğilimin yönleri hesaplanır ve Fatl'ın ortalama değerlerinin tüm dizisi için pozitif ve negatif eğilimlerin sayısı belirlenir.

Trendlerin son pozitif ve negatif sayılarının ortalaması alınır ve DRAW_COLOR_HISTOGRAM2 stili kullanılarak görüntülenen renkli bir histogram oluşturan gösterge çizgileri olarak kullanılır. Bu göstergedeki trend yönü histogramın rengine ve trendin gücü de genişliğine göre belirlenir.

İki trend yönünün her biri için trendi belirtmek için dört renk kullanılır: histogram değerleri aşırı alım ve aşırı satım bölgelerine girmezse, gösterge renkleri daha koyu olur; aşırı satım ve aşırı alım seviyeleri kırıldığında, gösterge renkleri daha açık hale gelir.

input ENUM_APPLIED_PRICE Applied_price= PRICE_CLOSE ; input Smooth_Method W_Method=MODE_JJMA; input int StartLength= 3 ; input int WPhase= 100 ; input uint Step= 5 ; input uint StepsTotal= 10 ; input Smooth_Method SmoothMethod=MODE_JJMA; input int SmoothLength= 3 ; input int SmoothPhase= 100 ; input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_; input uint UpLevel= 80 ; input uint DnLevel= 20 ; input color UpLevelsColor=Blue; input color DnLevelsColor=Blue; input STYLE Levelstyle=DASH_; input WIDTH LevelsWidth=Width_1;

Göstergedeki ortalama algoritmaları on olası varyant kullanılarak değiştirilebilir:

SMA - basit hareketli ortalama; EMA - üstel hareketli ortalama; SMMA - düzeltilmiş hareketli ortalama; LWMA - doğrusal ağırlıklı hareketli ortalama; JJMA - JMA uyarlanabilir ortalama; JurX - ultra doğrusal ortalama; ParMA - parabolik ortalama; T3 - Tillson çoklu üstel düzleştirme; VIDYA - Tushar Chande algoritması kullanılarak ortalama alma; AMA - Parry Kaufman algoritması kullanılarak ortalama alma.

Faz tipi parametrelerin farklı ortalama alma algoritmaları için oldukça farklı anlamlara sahip olduğuna dikkat edilmelidir. JMA için -100 ila +100 arasında değişen harici bir değişken Fazdır. T3 için daha iyi algılama için 100 ile çarpılan ortalama faktörüdür, VIDYA için CMO osilatörünün periyodudur ve AMA için yavaş EMA'nın periyodudur. Diğer algoritmalarda bu parametreler ortalamayı etkilemez. AMA için hızlı EMA'nın periyodu sabittir ve varsayılan olarak 2'ye eşittir. AMA için derece faktörü de 2'ye eşittir.

Gösterge SmoothAlgorithms.mqh kütüphane sınıflarını kullanır (bunları terminal_data_terminal_directory\MQL5\Include' a kopyalayın), bunlarla çalışmanın ayrıntılı bir açıklaması "Ara hesaplamalar için ek tamponlar olmadan ortalama fiyat serileri" makalesinde yayınlanmıştır.

Şekil 1 UltraFatl göstergesi