Индикатор XR-Squared использует линейную регрессию для определения наличия или отсутствия тренда на рынке.

На график наносится как сама линия XR-Squared, так и два уровня для трендового и нетрендового рынка. Значения индикатора находятся в промежутке от 0 до 100. Когда индикатор опускается ниже 30, то рынок считают нетрендовым, когда индикатор поднимается выше 70, то рынок считают трендовым. С развитием тренда линия XR-Squared поднимается вверх от нетрендовых уровней до трендовых. Когда рынок достигает пика и происходит консолидация, то индикатор снова падает.

Чем выше значение индикатора XR-squared, тем более вероятно, что начинающийся тренд статистически важен. В зависимости от периода критический уровень силы тренда снижается.

Входные параметры:

input int XPeriod= 14 ; input Smooth_Method RMethod=MODE_JJMA; input int RPeriod= 3 ; input int RPhase= 100 ; input Smooth_Method SignMethod= MODE_SMA ; input int SignPeriod= 14 ; input int SignPhase= 15 ; input Applied_price_ IPC= PRICE_CLOSE ; input int Shift= 0 ;

В этом индикаторе метод усреднения можно изменять:

SMA - простое скользящее среднее; EMA - экспоненциальное скользящее среднее; SMMA - сглаженное скользящее среднее; LWMA - линейно-взвешенное скользящее среднее; JJMA - адаптивное усреднение JMA; JurX - ультралинейное усреднение; ParMA - параболическое усреднение; T3 - множественное экспоненциальное сглаживание Тиллсона; VIDYA - усреднение с использованием алгоритма Тушара Чанде; AMA - усреднение с использованием алгоритма Пэрри Кауфмана.

Следует обратить внимание на тот факт, что параметры типа Phase для разных алгоритмов усреднения имеют совершенно различный смысл. Для JMA - это внешняя переменная Phase, изменяющаяся от -100 до +100. Для T3 - это коэффициент усреднения, умноженный на 100 для лучшего восприятия, для VIDYA - это период осциллятора CMO, а для AMA - период медленной EMA. В остальных алгоритмах эти параметры на усреднение не влияют. Для AMA период быстрой EMA является фиксированным и по умолчанию равным 2. Коэффициент возведения в степень для AMA тоже фиксирован на 2.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".