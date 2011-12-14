Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
XR-squared - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 3321
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор XR-Squared использует линейную регрессию для определения наличия или отсутствия тренда на рынке.
На график наносится как сама линия XR-Squared, так и два уровня для трендового и нетрендового рынка. Значения индикатора находятся в промежутке от 0 до 100. Когда индикатор опускается ниже 30, то рынок считают нетрендовым, когда индикатор поднимается выше 70, то рынок считают трендовым. С развитием тренда линия XR-Squared поднимается вверх от нетрендовых уровней до трендовых. Когда рынок достигает пика и происходит консолидация, то индикатор снова падает.
Чем выше значение индикатора XR-squared, тем более вероятно, что начинающийся тренд статистически важен. В зависимости от периода критический уровень силы тренда снижается.
Входные параметры:
//+-----------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+-----------------------------------+ input int XPeriod=14; // Период индикатора input Smooth_Method RMethod=MODE_JJMA; // Метод усреднения input int RPeriod=3; // Период усреднения input int RPhase=100; // Параметр усреднения input Smooth_Method SignMethod=MODE_SMA; // Метод сглаживания input int SignPeriod=14; // Период сглаживания сигнальной линии input int SignPhase=15; // Параметр сглаживания input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE; // Ценовая константа input int Shift=0; // Сдвиг индикатора по горизонтали в барах
В этом индикаторе метод усреднения можно изменять:
- SMA - простое скользящее среднее;
- EMA - экспоненциальное скользящее среднее;
- SMMA - сглаженное скользящее среднее;
- LWMA - линейно-взвешенное скользящее среднее;
- JJMA - адаптивное усреднение JMA;
- JurX - ультралинейное усреднение;
- ParMA - параболическое усреднение;
- T3 - множественное экспоненциальное сглаживание Тиллсона;
- VIDYA - усреднение с использованием алгоритма Тушара Чанде;
- AMA - усреднение с использованием алгоритма Пэрри Кауфмана.
Следует обратить внимание на тот факт, что параметры типа Phase для разных алгоритмов усреднения имеют совершенно различный смысл. Для JMA - это внешняя переменная Phase, изменяющаяся от -100 до +100. Для T3 - это коэффициент усреднения, умноженный на 100 для лучшего восприятия, для VIDYA - это период осциллятора CMO, а для AMA - период медленной EMA. В остальных алгоритмах эти параметры на усреднение не влияют. Для AMA период быстрой EMA является фиксированным и по умолчанию равным 2. Коэффициент возведения в степень для AMA тоже фиксирован на 2.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Наглядный трендовый индикатор, который указывает направление и силу текущего движения цены.Sidus
Этот индикатор основан на первой версии торговой системы Сидуса (Sidus method). Он показывает точки входа в рынок.
Улучшеный вариант индикатора Larry Williams' Percent Range.JBrainTrend1
Трендовый индикатор популярной торговой системы BrainTrend1 с предварительным усреднением ценовых таймсерий.